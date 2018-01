Umwelt schätzen und erhalten

Die mit insgesamt 500 Euro dotierten Umweltpreise des Landkreises Kitzingen für das Jahr 2015 hat Landrätin Tamara Bischof verliehen. Damit setze der Landkreis seit Jahren wichtige Signale zur Erhaltung von Umwelt und Natur.

Der erste Preis (250 Euro) ging an die Schulklasse 5a/b des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim in Wiesentheid für die Betreuung des Schul- oder Zukunftswaldes. Die weiteren Preisträger sind mit Christina Kornell (Volkach) die Leiterin der Jugendgruppe des Bund Naturschutz in Volkach (150 Euro) und Adalbert Löhr aus Järkendorf (100 Euro), der seinen landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb im Sinne des Naturschutzes führt. Bischof bedankte sich bei allen Preisträgern für ihren Einsatz in Natur und Umwelt. „Das trägt dazu bei, dass im Landkreis die Natur trotz intensiver Nutzung eine Chance hat.“

Preis für Schulwald

Bei den Kindern setzt ein Projekt an, das der Umweltausschuss des Kreistags für besonders preiswürdig hielt und mit dem ersten Preis bedachte. „Schulwald“ heißt es und entstand 2013 in der gemeinsamen Aktion „1000 Schüler pflanzen 1000 Bäume“ in Wiesentheid. Nachhaltig und preiswürdig wird es durch die ständige Betreuung des „Zukunftswaldes“ durch verschiedene Schülergruppen unter der Leitung der Lehrer Dietmar Katzenberger und Jutta Köhler vom Gymnasium Wiesentheid. Die Schüler der 5. Klasse hätten mitgeholfen, neue Bäume zu pflanzen, Unkraut zu jäten, Nistkästen aufzuhängen und Eichelhäher-Futterplätze einzurichten.

„Die Kinder sind mit Begeisterung dabei, da ist viel geboten“, so Dietmar Katzenberger und die Landrätin sagte: „Durch den direkten Umgang mit der Natur lernen die Schüler ihre Umwelt zu schätzen und zu erhalten.“

Aktive Jugendgruppe

Darum geht es auch beim zweiten Preis. Christina Kornell, die nicht zur Verleihung kommen konnte, hat seit Juni 2010 die Leitung der Jugendgruppe vom Bund Naturschutz Volkach übernommen. Sie setze sich seit langem für den Naturschutz ein. Bischof zählte eine ganze Reihe von Aktivitäten auf. Der jährlich stattfindende Fahrradmarkt gehört ebenso dazu wie die Alu-, Kork- und CD-Sammlung, mit der die Jugendlichen zum bewussten Umgang mit knappen Ressourcen aufrufen. Zudem ist die Gruppe mit Aktionen beim Ferienpassaktion dabei. Durch den Preis werde auch der Einsatz von Kornell bei der Kleinen Gartenschau „Natur in Kitzingen“ im Jahr 2011 und die Beteiligung an der Aktion 72 Stunden Zeit für Helden gewürdigt. Dazu kommen viele Informationsveranstaltungen zu Themen wie Plastikmüll oder Atommüll.

Beispielhafter Landwirt

Der dritte Preis ging an Adalbert Löhr und damit an einen Mann, der bei der Forstverwaltung arbeitet und Landwirtschaft in Järkendorf betreibt. Das Preiswürdige dabei: Löhr bewirtschaftet seine gesamte Betriebsfläche von rund sechs Hektar im Sinne des Naturschutzes. „Bereits vor 20 Jahren haben Sie auf zwei Ihrer Flächen Feldgehölze angelegt. Auf eigene Kosten“, so Bischof. Zudem habe Löhr Streuobstwiesen angelegt, die er extensiv bewirtschaftet. „Damit haben Sie zur Bereicherung der Landschaft um Järkendorf beigetragen“, würdigte Bischof seinen Einsatz. Zudem trage Löhr zur Stabilisierung des Lebensraumes für den selten gewordenen Ortolan bei und setze sich als Vorstand der Hübnergemeinschaft Järkendorf für den Erhalt von Alt- und Biotopbäumen sowie dem Belassen von Totholz im Wald dieser Gemeinschaft ein.