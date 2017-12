Ukrainische und deutsche Gymnasiasten besuchen München

(ppe) Der München-Aufenthalt war der Höhepunkt des zehntägigen Besuchs der Schulpartnerschaft zwischen der Schule Nr. 4 in Novograd-Wolhynsk in der Ukraine und dem Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid. Das Programm der Münchenfahrt war auf das Austauschmotto „Gesellschaft gemeinsam gestalten – im privaten und politischen Alltag“, abgestimmt. Sie erkundeten die markanten Plätze der Landeshauptstadt und besuchten die Neue Pinakothek, wo vor allem der Designabteilung das Interesse der Schüler galt. Im Landtag empfing die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katarina Schulze, die Gruppe, um ihnen den Plenarsaal und die Arbeitsräume der Grünen-Fraktion zu zeigen. Sie ermutigte die Jugendlichen, sich ins politische Leben einzubringen, und ging sehr offen, interessiert und kenntnisreich auf die Fragen der Schüler und Schülerinnen ein. Auf dem Besuchsprogramm standen weitere Exkursionen nach Nürnberg und Würzburg sowie ein Besuch bei der Feuerwehr Wiesentheid, wo Jugendleiter Michael Reimann einen Eindruck vom ehrenamtlichen Engagement vermittelte, heißt es in der Mitteilung der Schule. In den Osterferien 2018 starten dannn die Wiesentheider zum Gegenbesuch in Novograd-Wohlhynsk.