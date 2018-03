Über die Liebe – und Neubesetzungen im Leitenden Kreis

(rt) Zu einem „Konvent“ mit dem Motto „Von Liebe, Sex und Zärtlichkeit“ versammelte sich die Evangelische Jugend Kitzingen, wie der Presse mitgeteilt wird. Vom Basteln des Traumpartners bis zu einem Vortrag über Prävention von sexuellem Missbrauch in der Jugendarbeit reichten Themen, denen sich die Versammelten mit Mitarbeitern der Beratungsstelle pro familia widmeten. Außerdem wurden verbandsinterne Dinge geregelt. Benjamin Schlinke und Janine Fichna wurden aus dem Leitenden Kreis verabschiedet; Laura Schwab, Jana Zepter und Milan Ramsteiner wurden in ihrem Amt bestätigt und neu in der Runde sind Julia Kraus und Marie Dienesch. Thomas Jäger wurde in seinem Amt als Vorsitzender ebenfalls bestätigt, Nadine Kraus übernimmt die Position der zweiten Vorsitzenden.