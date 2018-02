Über den Fuß gefahren

Eine schmerzhafte Erfahrung musste am Montag ein Müllentsorger in Dettelbach machen. Beim Entleeren der Mülltonnen in der Weingartenstraße trat der 34-jährige Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma hinter dem Müllauto auf die Straße. Ein 65-jähriger Autofahrer, der an dem Müllfahrzeug vorbeifahren wollte, erkannte das zu spät und fuhr dem Mann über den Fuß, teilt die Polizei mit. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt in die Klinik Kitzinger Land gebracht.