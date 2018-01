Über 1000 Soldaten bei der Bundeswehr in Volkach

Zu seiner monatlichen Versammlung hatte der Bund der Ruhestandsbeamten (BRH) Volkach Kapitänleutnant Sönke Sunkimat vom Logistikbataillon 467 der Mainfranken-Kaserne eingeladen. Er stellte in einem Vortrag die Aufgaben, die materielle Ausstattung sowie das Personal des Bataillons vor.

Schon das Motto „Fidus et Fortis“ des Bataillons in seinem Wappen mit silbernem Elefanten auf dem fränkischen Rechen bezeuge seine enge Verbundenheit mit der fränkischen Bevölkerung, so die Pressemitteilung des BRH. Es wurden die Untergliederungen des Bataillons mit ihren vielfältigen Aufgaben näher erläutert. Der Personalbestand des Logistik-Bataillons belaufe sich gegenwärtig auf 1038 Soldaten, erfuhren die Versammelten. Insgesamt sei in Volkach „sehr viel gut ausgebildetes Personal“ vorhanden, das sich unter anderem um 400 Fahrzeuge in 40 verschiedenen Fahrzeugtypen kümmern muss.

Die Bundeswehr sei inzwischen an 16 verschiedenen Einsatzorten auf der ganzen Welt tätig. Die Aufgaben des Logistikbataillons bestünden dabei vor allem in der Unterstützung der Einsätze, beispielsweise bei der Wasseraufbereitung oder der medizinischen Versorgung, sowie dem Schutz von Personen und Einrichtungen. Weil hierbei immer viele andere Nationen beteiligt sind, werde die Arbeit nicht einfacher.

Der Referent erläuterte dies mit Bildmaterial und einem Bericht von seinem Einsatz in Afghanistan. Die Beratung der afghanischen Armee, vor allem in Kunduz, erfolge seit Anfang 2015 mit dem Auftrag: ausbilden, beraten, beistehen). Der Dienst der Soldaten bei Temperaturen bis zu 45 Grad sowie die Aufgaben der Logistik, wie beispielsweise 60 000 Liter Kerosin am Tag für die Stromerzeugung der Generatoren bereitzustellen, beeindruckten die Zuhörer.