TSV Rödelsee auf Sparkurs

Vorbei sind die rauschenden Zeiten, in denen der TSV Rödelsee Spitzenhandball in der 3. Handball-Bundesliga bot. Nach einem tiefen Fall und dem Verlust nahezu der kompletten Drittliga-Mannschaft musste das langjährige Handball-Aushängeschild im Landkreis Kitzingen einen Neustart in der Bezirksoberliga beginnen und der Hurra-Stil ist Geschichte. „Wir backen jetzt wieder kleinere Brötchen, aber auch die sind nett anzuschauen“, sagte Vorsitzender Dietmar Chrischilles in der Jahreshauptversammlung, wie mitgeteilt wird.

„Wir mussten im vergangenen Jahr erst lernen, mit der neuen Situation umzugehen.“ Dietmar Chrischilles, Vorsitzender beim TSV Rödelsee

Chrischilles sprach von „keinem einfachen Jahr“ für die Vorstandsriege, die viele Entscheidungen treffen und auch viele erklären musste. Nachdem die erste Mannschaft auseinander gefallen war, waren auch finanzielle Probleme durch Schulden des Vereins in sechsstelliger Höhe offenkundig geworden. An der sportlichen Front sei viel Überzeugungsarbeit bei Spielen wie auch bei den Verantwortlichen des Handball-Bezirksverbands zu leisten gewesen, um den Startplatz in der Bezirksoberliga (BOL) zu sichern.

Die aktuelle Mannschaft rekrutiere sich hauptsächlich aus ehemaligen Spielern der zweiten Mannschaft, aus dem Drittliga-Team waren nur Spielertrainer Radovan Suchy, Torwart Thomas Paul, Moritz Reichhard und der Betreuer Patrick Heß übrig geblieben. Die neue zweite Mannschaft mit älteren Spielern musste zur Jahreswende abgemeldet werden.

Verkauf des Sportplatzgeländes

An der finanziellen Front verschaffte sich der Verein etwas Luft durch den Verkauf des Sportplatzgeländes an die Gemeinde, die das Areal für eine künftige Baulanderschließung nutzen möchte. Den Verkauf hatte die Mitgliederversammlung im November vergangenen Jahres abgesegnet und in den Jahren 2016 bis 2018 sollten insgesamt 90 000 Euro an den Verein fließen. Sollte ein Baugebiet bis ins Jahr 2026 verwirklicht werden, bekommt der Verein noch einen Nachschlag. „Wir mussten im vergangenen Jahr erst lernen, mit der neuen Situation umzugehen“, so der Vorsitzende.

Inzwischen habe sich die Mannschaft beim Neuanfang auf Rang drei der BOL besser geschlagen als erwartet und der Sparkurs sei eingeleitet worden. Zwar musste Kassier Christian Meyer wegen Altlasten noch einen Fehlbetrag für das Jahr 2016 ausweisen, aber das wird sich voraussichtlich heuer ändern. Im sportlichen Bereich gab es die Veränderung, dass Handball-Abteilungsleiter Tobias Demel mehrere Jahre beruflich im Ausland weilen wird. Patrick Heß hatte bislang viele administrative Aufgaben der Abteilungsleitung übernommen und wird diese Aufgaben bis zu den Neuwahlen im kommenden Jahr kommissarisch erledigen.

Demografische Entwicklung vor allem im Jugendbereich spürbar

Dietmar Chrischilles ging auf das Vereinsgeschehen wie die Radtour ein und würdigte die Funktionäre und Mitglieder, die bei Veranstaltungen mithelfen, im Vereinsheim Dienst leisten, oder sich um das Sportgelände kümmern. Die Weihnachtsfeier sei ebenso gut angekommen wie der zusammen mit der Feuerwehr organisierte Skierlebnistag im Allgäu. Der Vorsitzende bezifferte die leicht gesunkene Mitgliederzahl auf 486 Personen und erläuterte, dass die demografische Entwicklung besonders den Jugendbereich treffe.

Inzwischen hat der TSV selbst nur noch zwei Jugendmannschaften mit der C-Jugend und den Minis, die anderen Nachwuchshandballer gehen über die Kooperation mit dem TV Großlangheim auf Torejagd. Gehen die Zahlen im Nachwuchsbereich zurück, kann der Verein aber auf eine solide Basis von treuen Mitgliedern bauen. Deswegen war es Dietmar Chrischilles eine angenehme Aufgabe, 14 Mitglieder für 25-jährige Vereinstreue zu ehren und fünf Männer nach 50 Jahren Mitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern zu ernennen.

Die Abteilungsleiter gaben Einblicke in alle Sparten des Vereins und Dietmar Chrischilles lud die Mitglieder zum TSV-Stand am Rödelseer Frühling sowie zur Radtour am 11. Juni ein. Der Vorsitzende kündigte noch die Möglichkeit an, bei einem Handball-Leckerbkissen dabei zu sein. Denn Jürgen Baumann hat eine Fahrt mit einem Reisebus zum Bundesligaspiel des HC Erlangen gegen die SG Flensburg-Handewitt am 21. Mai organisiert, wozu Anmeldungen entgegen genommen werden.

Geehrte Mitglieder

Folgende Personen wurden geehrt: 50 Jahre: Karl Weltner, Hans Hartig, Rudi Jungfleisch, Bruno Heß, Achim Chrischilles; 25 Jahre: Martin Bayer, Markus Chrischilles, Roland Bierfeld, Michaela Noras, Manfred Lippert, Elisabeth Hemberger, Klaus Balling, Dagmar Balling, Irene Dorbath, Michael Melber, Birgit Melber, Petra Heß, Elfriede Goll-Wolfert, Peter Winkler.