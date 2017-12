TSV Geiselwind feierte seinen 70. Geburtstag

Die Jubilare, wie auch die jüngsten des TSV Geiselwind hatten ihren Auftritt beim Festakt zum 70-jährigen Bestehen des Sportvereins. Im Festzelt kam spontaner Beifall auf, als vier Mitglieder für 70 Jahre Treue zum Verein ausgezeichnet wurden. Unter ihnen mit Nikolaus Hofmann das einzige noch lebende Gründungsmitglied. Zuvor durften die Kinder ganz nah dabei sein, als ein Baum zur Erinnerung an den Festtag gepflanzt wurde.

Sport und Glaube tun gut

Beim ökumenischen Gottesdienst im Festzelt am Sportgelände stellten die beiden Geistlichen, Pfarrer Joesph und Pfarrer Gernert, in ihren Worten die Gemeinsamkeiten und die Verbindung von Sport und Glauben heraus. Beides tue den Menschen auf seine Weise gut. Nicht allein der Erfolg sei das Wesentliche, sondern die Gemeinschaft.

Im Anschluss wurde am Sportplatz ein Baum, eine Blutbuche, gepflanzt, die der Vorsitzende Oliver Hofrichter spendierte. Dabei durften die Kinder des Kindergartens quasi in der ersten Reihe mit dabei sein. Der Baum solle den Nachwuchs in einigen Jahren noch an das 70-Jährige des Turn- und Sportvereins erinnern, hoffte Hofrichter. Er leitete dann zu den Grußworten über. 70 Jahre TSV seien mit Freude, Tränen, Schmerz, sportlichem Wettkampf verbunden. Der Vorstand dankte allen freiwilligen Helfern, die, den Verein nicht nur bei diesem Fest helfend unter die Arme griffen.

Zum Fest überreichte Landrätin Tamara Bischof die Ehrenurkunde des Landkreises für 70-jähriges Bestehen. Diese Zeit bedeute auch 70 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit. Viel Gemeinschaftsgeist sei notwendig, einen Verein zu führen. Die Landrätin zeigte sich beeindruckt vom schmucken Sportgelände. Sie zollte dem jungen Vorstandsteam des TSV Respekt und wünschte, dass diese den Gemeinschaftsgeist auch in der Zukunft erhalten.

Bürgermeister Ernst Nickel hob in seinem Grußwort die Bedeutung des TSV mit aktuell rund 500 Mitgliedern als größter Verein der Gemeinde hervor. Schon allein deswegen sei „ein starker TSV“ auch künftig wichtig für den Ort. Er hoffe auch weiterhin auf gute Zusammenarbeit und sportliche Erfolge.

Im Anschluss unterhielt die Steigerwaldkapelle Geiselwind die Gäste. Danach folgte eine Vielzahl an Ehrungen der Mitglieder für ihre 25- bis 70-jährige Treue zum Verein. Neben Gründungsmitglied Nikolaus Hofmann wurden Konrad Bräutigam, Fritz Müller und Georg Zink für 70 Jahre ausgezeichnet.

Das Festwochenende mit Musik und Sport begann bereits am Freitag abend mit der Vorrunde des Fußballturniers um den Dreifrankencup. Am Wochenende durfte der Fußball- und Korbball-Nachwuchs ran.