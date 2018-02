Ein Leben mit Multipler Skerose

1993 ist lange her. Doch Gabi Schütz kann sich noch gut erinnern. Irgendetwas stimmte mit ihrem Augenlicht nicht. Ein schwarzer Balken hatte sich vor ihre Lider gelegt. Sie bekam Nervenwasser entzogen, sie musste eine Untersuchung im Magnetresonanztomographen (MRT) mitmachen. Am Ende waren sich die Ärzte nicht einig. Es könnte Multiple Sklerose sein, hieß es damals. Erst 20 Jahre später erhielt sie Gewissheit.

„Bis ins Jahr 2011 ging es mir wieder gut“, erzählt die 53-Jährige, die mit ihrem Mann Thomas in Volkach lebt. Dann hatte sie zum ersten Mal eine Gesichtslähmung, zwei Jahre später knickte sie um: Mittelfuß gebrochen. Es folgten Zusammenbrüche, Fieberschübe, Lähmungserscheinungen. „Ich konnte nicht mehr laufen“, erinnert sie sich. Gabi Schütz war 48 Jahre alt, als sie die Diagnose erhielt: MS, Multiple Sklerose. „Irgendwie war ich erleichtert“, erinnert sie sich. Endlich hatte sie Gewissheit – doch wie es weitergehen sollte, das wusste sie nicht.

„Gestern ist Geschichte, Morgen ist ein Rätsel. Und Heute ist ein Geschenk.“ Lebensmotto von Gabi Schütz

Ein Mehrfamilienhaus in Volkach. Gabi und Thomas Schütz haben sich die Erdgeschosswohnung vor vier Jahren gekauft. Ebenerdig, ein kleiner Garten. Gabi Schütz beobachtet vom Wohnzimmerfenster aus die Vögel, die an den aufgehängten Meisenknödeln picken. Die Krankheit ist rapide fortgeschritten. Arbeiten kann die Frau, die jahrelang Zeitungen zustellte, längst nicht mehr. Ein paar Schritte kann sie noch laufen – mit Mühe und Not und mit Hilfe ihres Rollators. Die meiste Zeit ihres Lebens ist Gabi Schütz auf einen Rollstuhl angewiesen.

Zwölf Tabletten nimmt sie – Tag für Tag. Gegen den hohen Blutdruck, gegen die Schilddrüsenunterfunktion, gegen die Diabetes. Ihren Lebensmut hat sie trotzdem nicht verloren. Ihr Lebensmotto: Gestern ist Geschichte, Morgen ist ein Rätsel. Und Heute ist ein Geschenk. „Es gibt gute und schlechte Geschenke“, sagt sie und rollt Richtung Fenster.

Mit ihrer Krankheit kommt Gabi Schütz zurecht. Was sie und ihren Mann viel mehr ärgert, das sind die Reaktionen vieler Menschen. „Das Verständnis für die Erkrankung meiner Frau fehlt oft“, bedauert der gelernte Schlosser. „Genauso wie die Rücksichtnahme.“ Beispiele hat er genug: Lkw, die auf Gehsteigen parken und seiner Frau im Rollstuhl das Fortkommen erschweren. Immer wieder erlebt er, dass die Behindertenparkplätze vor den Einkaufsmärkten belegt sind – oft von Menschen ohne Behinderung. „Wenn ich sie dann darauf anspreche, erhalte ich meistens eine patzige Antwort.“

Anstatt beim Aussteigen aus dem Auto zu helfen, würden die meisten Menschen nur neugierig, bestenfalls mitleidig, schauen, wenn er seine Frau in den Rollstuhl hilft. „Und beim Einkaufen wird meine Frau oft wie eine Außerirdische betrachtet“, ärgert er sich.

Thomas Schütz hilft seiner Frau. So gut es eben geht. Mittlerweile hat er einen Bandscheibenvorfall. „Der alte Rollstuhl hat mehr als 90 Kilo gewogen“, sagt er. Auf eigene Kosten haben sich die beiden ein neues Modell gekauft: Zusammenklappbar, nur 26 Kilo schwer. „Die Krankenkasse hat da leider nicht mitgemacht“, bedauert er.

Eines hat Thomas Schütz in den letzten fünf Jahren gelernt: Man muss sich wehren, die Stimme erheben, für seine Rechte kämpfen. Er erzählt ein Beispiel aus dem Leben: Seine Frau ist anfangs in den Pflegegrad 2 eingestuft worden. „Unser Einspruch ist immer wieder abgelehnt worden“, erinnert er sich. Also traten die beiden dem VdK bei, gingen gemeinsam vors Sozialgericht. „Plötzlich ist der Antrag genehmigt worden.“

„Beim Einkaufen wird meine Frau oft wie eine Außerirdische betrachtet.“ Thomas Schütz, Ehemann

Selber kümmern, nicht klein beigeben: Das ist die Erfahrung des Ehepaares. Dabei könnte das Zusammenleben so viel einfacher sein. „Das Leben ist doch für alle da“, meint Gabi Schütz mit leiser Stimme. „Auch für diejenigen, die nicht mehr so gut können.“ Ihr Wunsch an die Mitmenschen lässt sich deshalb auch ganz leicht in zwei Wörtern zusammenfassen: Mehr Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft.