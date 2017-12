Trotz Pflege und Waldaufbau gute Zahlen

Die Marschrichtung für den Kleinlangheimer Gemeindewald mit den Schwerpunkten Durchforstungen, Entnahme dürrer und ausgesuchter Bäume, Waldpflege und -aufbau wird auch in den kommenden Jahren beibehalten. Dass bei all diesen Maßnahmen auch noch was für den Gemeindesäckel abfällt, freute die Ratsrunde in der Sitzung am Dienstagabend besonders. Dieter Rammensee von der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) brachte die wichtigsten Daten zum Holzeinschlag der vergangenen und der neuen Hiebsaison und zu künftigen Vorhaben vor.

So wurden nach seinen Worten beim letzten Holzeinschlag, bei dem alle vorgesehenen Durchforstungen erledigt wurden, 1167 Festmeter (fm) gewonnen und für die Hiebsaison 2017/18 ist eine Menge zwischen 980 und 1000 fm vorgesehen. Eine genaue Zahl konnte noch nicht festgelegt werden, da nach Aussage Rammensees relativ viele dürre Kiefern, zum Beispiel in der Waldabteilung Tannenbusch, entnommen werden müssen.

Auf Fragen aus dem Rat zum Verkauf des Kiefernholzes informierte der Forstmann, dass trotz des Sturms in Niederbayern und des damit verbundenen hohen Angebots an Fichtenholz das Kiefernholz vermarktet werden könne. Unter dem Strich ist mit Einnahmen von rund 58 000 und mit Ausgaben von etwa 40 000 Euro aus der vergangenen Hiebsaison zu rechnen.

Zu den Bestandsgründungen teilte er mit, dass aufgrund von ausreichender Feuchtigkeit im Boden Pflanzungen vorgenommen werden können, bei denen der Schwerpunkt auf der Eiche, der amerikanischen Roteiche, Ahorn und von Edellaubhölzern, wie zum Beispiel Kirsche, liege. Rammensee zeigte sich optimistisch, dass dafür die letzten Zäunungen angelegt werden müssen, zumal mit der Erfüllung der Rehwildabschussvorgaben der angepeilte angepasste Rehbestand verwirklicht werden könne: „Ich habe die Hoffnung, dass in den kommenden Jahren der Jungwuchs auch ohne Zaun eine Chance hat“. Zu den Pflanzungen kam die Aussage, dass der Staat 1,20 Euro pro Bäumchen gebe und man Setzlinge zwischen 50 und 80 Zentimer hoch verwende, um die Startchancen zu verbessern. Als besonders wichtig stellte Rammensee das Ausgrasen der neuen Kulturen heraus, „denn der Staat fordert seinen Zuschuss zurück, wenn die kleinen Bäumchen vom Gras erdrückt werden und eingehen“.

Erfreut waren die Ratsmitglieder ob seiner Prognose, dass auch im Jahresbetriebsplan 2018 trotz Pflanzungen und Pflegemaßnahmen mit einem positiven finanziellen Ergebnis zu rechnen sei. Bürgermeisterin Gerlinde Stier bedankte sich für viel Einsatz für den Gemeindewald: „Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit, durch die der Gemeinde viel abgenommen wird.“ Der Auftrag an die FBG zur weiteren Beförsterung des Kleinlangheimer Gemeindewalds und die Absegnung des Jahresbetriebsplans 2018 erfolgte einstimmig.

Weitere Themen:

• Der Ratssitzung vorgeschaltet war eine Gesprächsrunde mit der Jugend, deren Interesse sich aber in Grenzen hielt. „Das ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass es keine größeren Probleme gibt“, vermutete die Bürgermeisterin. Auch die Jugendbeauftragten Maria Wallrapp, Rudi Federsel und Wolfgang Friedel sahen das so: „Wir sind mit der Jugend in ständigem Kontakt“, stellte Federsel fest.

In der Hauptsache drehte sich die Diskussion mit zwei Mädchen des Kindergottesdienstkreises um einen geeigneten Raum für diese Gruppe, „was eigentlich Sache der Kirchengemeinde sei und vielleicht bei der Verwirklichung des geplanten Gemeindehauses der Kirchengemeinde in die Tat umgesetzt werden könnte“, meinte die Bürgermeisterin. Im Rat einigte man sich darauf, den Raum im Torhaus der Kirchenburg und den der Krabbelgruppe in Augenschein zu nehmen, um der Gruppe etwas anzubieten.

• Eine kurze Diskussion löste ein Schreiben des Reit- und Fahrvereins Atzhausen aus, der sich für die Sportförderung bedankte und um einen Zuschuss für die Jugendarbeit und damit verbundener Neuanschaffung von Pferden bat. Bei zwei Gegenstimmen entschied sich der Rat für einen einmaligen Betrag von 150 Euro. Im Antwortschreiben wird auch an die Vereinsmitglieder appelliert, in der Dämmerung nicht auf der Straße zu reiten, da es Beschwerden aus der Bevölkerung gab, die Ratsmitglieder vorbrachten.

• Die Bürgermeisterin gab bekannt, dass zur Vervollständigung der sozialen Räume im Bauhof die Miniküche samt Beistellherd von der Mittagsbetreuung der Schule zum Preis von 1500 Euro erworben wurde. Begonnen haben im Zuge der Dorferneuerungsmaßnahmen die Erd- und Pflasterarbeiten vor dem Bürgerhaus in Haidt und einstimmig befürwortet wurde der Bauantrag der Gemeinde für den überdachten Freisitz vor dem Bürgerhaus. Ebenso einstimmig bekam die Dorfjugend den Auftrag zum Aufstellen des Kirchweihbaums, die Erlaubnis zum Ausgraben der Kerm und zum Umzug und einen Zuschuss von 250 Euro zur Brauchtumspflege.

• Eingetroffen ist die Förderzusage der Regierung von Unterfranken zur Erweiterung des Kindergartens, die mit rund 634 000 Euro veranschlagt ist. Der Zuschuss liegt bei 480 000 Euro. Mit herzlichen Worten bedankte sich die Bürgermeisterin für großen ehrenamtlichen Einsatz für behindertengerechte Wege in der Kirchenburg, das Verputzen und Streichen der Westseite der Kirchenburg und für Spenden für das Kriegerdenkmal.