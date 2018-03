Trio sprengt Automaten: Ein Täter verletzt

In der Nacht zum Dienstag haben drei Männer in der Innenstadt von Volkach (Lkr. Kitzingen) einen Zigarettenautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei einer der Täter verletzt. Die Kripo fahndet nach dem Trio.

Kurz nach 1 Uhr in der Nacht meldete sich ein Zeuge aus der Kühgasse über Notruf bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken. Er war auf drei Männer aufmerksam geworden, die sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Wie sich herausstellte, hatte das Trio eine Sprengung verursacht, so dass die Front des Automaten aufgedrückt wurde.

Fahndung mit Hubschrauber

Durch die Wucht muss sich einer der drei Täter verletzt haben. Der Zeuge konnte laut Polizei beobachten, wie ihn die beiden Komplizen in Richtung Main schleppten. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung nach dem Trio ein. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Zur Festnahme führten die Maßnahmen nicht, allerdings konnten Spuren gesichert werden.

Den angerichteten Schaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. In keinem Verhältnis, so die Beamten, habe die Beute, ein paar Schachteln Zigaretten und einige Münzen, zur erheblichen Verletzungsgefahr gestanden.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/ 457-1732 bei der Kripo Würzburg zu melden.