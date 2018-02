Treppenlift abgelehnt: Kein Zugang zum Saal für jedermann

Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden ist ein Anliegen der Bayerischen Staatsregierung. Der Biebelrieder Gemeinderat sah in seiner Sitzung in Kaltensondheim allerdings mehrheitlich keine Notwendigkeit, das Feuerwehrhaus Kaltensondheim mit einem Treppen- oder Plattformlift auszustatten, damit der Veranstaltungsraum im ersten Stock von jedermann erreicht werden kann.

In den vergangenen Jahren war im Gemeinderat immer wieder von Barrierefreiheit für das Biebelrieder Rathaus und das Feuerwehrhaus in Kaltensondheim die Rede. Nun stand das Thema auf der Tagesordnung, wobei sich alle einig waren, dass man sich nur über das Feuerwehrhaus unterhalten musste.

„Leute sagen: 'Wenn ich nicht mehr laufen kann, gehe ich nicht mehr hin'“, berichtete Bürgermeister Roland Hoh von seinen Gesprächen. „Brauch mer net“, habe dagegen Gunnar Krauß von Bürgern gehört. „Wir sprechen offensichtlich mit unterschiedlichen Leuten“, vermutete Renate Zirndt, denn sie habe genau das Gegenteil gehört. Zudem tage auch der Gemeinderat dort und jeder solle daran teilnehmen können.

Gespaltene Meinung

Christine Wolf pflichtete ihr bei: „Wir vergessen Leute im Rollstuhl und mit Gehhilfen.“ Sie wisse von Bürgern, die den Raum gerne nutzen würden, dies aber nicht täten, weil sie sonst einen Teil ihrer Verwandtschaft nicht einladen könnten. „Barrierefreiheit für private Feiern zu schaffen, dafür ist die Gemeinde nicht zuständig“, machte Manfred Kleinschrodt deutlich. Zudem gebe es genügend barrierefreie Räume in der Gemeinde.

Sechs Gemeinderäte lehnten schließlich einen Treppenlift ab, vier hätten ihn gerne gehabt. Bürgermeister Hoh schlug nach der Abstimmung vor, mit Vereinen zu sprechen, ob diese sich vorstellen könnten, einen Treppenlift einbauen zu lassen.

• Für die Sanierung von Hausanschlüssen zu den Abwasserkanälen in der Würzburger Straße in Biebelried hatte sich die Verwaltung Angebote eingeholt. „Es ist sinnvoll, dies schon jetzt zu machen“, sagte Hoh, der die defekten Anschlüsse jetzt erneuern und nicht auf die Dorferneuerung in diesem Bereich warten will. Auch der Gemeinderat stimmt dem zu. 52 800 Euro soll es kosten.

Mehr als 25 000 Euro satt 8000 Euro

• Für die notwendige Drainageleitung am Sportplatz Biebelried waren 2016 die Kosten auf 6000 bis 8000 Euro geschätzt worden. Nach Prüfung der nun eingereichten Angebote lag das wirtschaftlichste Angebot bei 25 230 Euro. 3000 Euro bezahlt der TSV Biebelried. Hintergrund waren Wasserschäden an einem Nachbargrundstück, womit sich auch ein Gericht hatte beschäftigen müssen.

• Bürgermeister Hoh berichtete von einer Besprechung mit Reiner Väth vom Amt für ländliche Entwicklung über weitere Fördermaßnahmen im Zuge der Dorferneuerung für die Würzburger Straße und die Hauptstraße in Biebelried sowie für den Mehrgenerationenplatz.

Mit mehr "Grün" auch 50 Prozent Förderung möglich

Anwohner der Würzburger Straße hätten sich nämlich laut Hoh beklagt, dass sie damals bei der Errichtung der Bundesstraße 8 enteignet worden seien und nun für den Rückbau zahlen sollen. Der Fördersatz liege zudem nur bei 40 Prozent. Hoh habe mitgeteilt bekommen, dass bei ausreichender Grüngestaltung auch 50 Prozent möglich seien. Darüber solle mit den Anliegern gesprochen werden. Die Planungen für die Würzburger Straße solle das Büro Sieber und Seelhorst übernehmen.

Der Bürgermeister wünscht auch eine Aufnahme der Hauptstraße in die Dorferneuerung, damit auch die Ortsmitte von Biebelried gestalterisch aufgewertet werden könne. Väth habe mitgeteilt, dass eine Förderung bei positiver Finanzlage möglich sei. Sollte nicht gefördert werden, trage die Gemeinde die Planungskosten. Beim Mehrgenerationenplatz solle ein Förderantrag über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums eingereicht werden.