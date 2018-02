VOLKACH 16.08.2016

Treffsicher beim Ferienpass

Wieder hat die Schützengesellschaft Volkach beim Ferienpass zum Schnupperschießen eingeladen – passend zu den deutschen Erfolgen bei Olympia in Rio, so die Mitteilung an die Presse. Die Kinder griffen nach einer Sicherheitsbelehrung zum Luftgewehr und zum Wettkampfbogen.