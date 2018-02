Trauben am Georgsmarterl gesegnet

„An der westlichen seite der an dem Maine liegenden stadt Volkach ist noch ein theil der alten befestigung, nemlich die ringmauer, thürme, wall und gräben, erhalten. Dabey steht eine steinerne martyrsaüle, auf der einen seite Christus am kreutze mit knieenden: ritter, frau und kinder, dann auf der anderen seite s. Georg darstellend, wie er den drachen tötet. Der ritter s. Georg ist schutzpatron der stadt.“ Dieser 1848 gedruckter Auszug aus „Friedrich Panzer, Bayerische Sagen und Bräuche Beytrag zur deutschen Mythologie Band 1“ ist die erste Erwähnung des Georgsmarterls, die seit einigen Jahren in der Weinlage Ratsherr steht. An diesem Marterl fand vor kurzem die die alljährliche Traubensegnung durch Pfarrerin Christiane Rüpplein und Pfarrer Johannes Hofmann statt.

In Anwesenheit einer stattlichen Gläubigerschar, lobten sie laut einer Pressemitteilung die Arbeit der Winzer und baten um Gottes Segen für die Ernte. Beim gemütlichen Beisammensein nach der Segnung freuten sich die Verantwortlichen des Heimatvereins Volkacher Mainschleife auch über viele Wanderer, die zu einer kurzen Rast bei Bremser und Zwiebelblootz bei ihnen vorbeikamen.