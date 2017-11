WIESENTHEID 07.11.2017

Tour de Energie

Zu einer kostenlosen Energietour lädt die Arbeitsgemeinschaft der Dorfschätze am Samstag, 18. November, ein. Start ist laut einer Pressemitteilung um 9 Uhr im Rathaus in Wiesentheid mit einem Vortrag von Mechthild Engert zum Thema „Gärtnern im Zeichen von Klimaschutz und Klimawandel”. Danach geht es mit dem Bus zur Ölmühle in Rüdenhausen. Dort stellt Uwe Pfeiffer den Teilnehmern die Produktion von Sonnenblumenöl vor. Die Besichtigung der neuen Holzpelletsheizanlage der Gärtnerei Tropica und des Öko-Weinguts Hell in Wiesenbronn sind weitere Programmpunkte. Anmeldungen bis Mittwoch, 15. November, an: Büro der Dorfschätze-Gemeinden unter Tel. (0 93 83) 90 94 95, oder per E-Mail an dorfschaetze@wiesentheid.de