Tote bei schwerem Unfall auf der A7

Die Autofahrerin erlag nach dem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ihr Beifahrer kam ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Kurz vor 5.30 Uhr ereignete sich der Verkehrsunfall zwischen dem Autobahnkreuz Biebelried und der Anschlussstelle Kitzingen. Der exakte Unfallhergang ist derzeit noch unklar, heißt es im Polizeibericht. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen könnte der beteiligte Lkw mit litauischer Zulassung auf den langsam vorausfahrenden Renault aufgefahren sein. Der Lastwagen schob den Pkw wohl etwa 30 Meter vor sich her, bevor dieser stark beschädigt und entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen kam.

Fahrerin starb noch am Unglücksort, Beifahrer im Krankenhaus

Die Autofahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass für sie jede Hilfe zu spät kam. Ihr Beifahrer wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer kam dem Sachstand nach mit dem Schrecken davon, so die Polizei.

Die Unfallaufnahme übernahm die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg ein Sachverständiger beauftragt. Im Einsatz befindet sich aktuell auch die Autobahnmeisterei. Zudem waren die Feuerwehren Biebelried und Rottendorf vor Ort.

Wegen Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die A7 in Richtung Ulm bis 9.30 Uhr gesperrt. Dadurch kam es auch auf A3 zu Behinderungen. Unbeteiligte Unfallzeugen sind bislang noch nicht bekannt. Die Verkehrspolizei bittet daher Menschen, die die Kollision zwischen dem Lkw und dem Pkw beobachtet haben, dringend, sich mit ihr unter Tel. 0 93 02/9 10-0 in Verbindung zu setzen.