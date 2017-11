Toni Gernert wird Vorsitzender

Die Mitgliederversammlung der Freunde des Gymnasiums Marktbreit fand in der Oberstufenbibliothek der Schule statt und wurde vom stellvertretenden Vorsitzenden Peter Wesselowsky geleitet.

Schulleiter Friedhelm Klöhr stellte die aktuelle Situation der Schule vor. Insbesondere erläuterte er hierbei die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums. Die Schüler der aktuellen 5. Jahrgangsstufe werden damit Abitur nach neun Jahren ablegen. Eine weitere wichtige Aufgabe für das Gymnasium auch nach der abgeschlossenen Generalsanierung sei die Digitalisierung, so eine Pressemitteilung.

Stellvertretender Vorsitzender Peter Wesselowsky zeigte in seinem Bericht die Aufgabe des Fördervereins: Es gehe wesentlich darum, die Schule bei ihren Aufgaben finanziell in den Bereichen zu unterstützen, die nicht vom Sachaufwandsträger finanziert werden können. Insbesondere prämiert der Förderverein außerordentliche Schüler-Leistungen in Kunst, Musik und Geschichte. Aber auch die nachhaltige Unterstützung des Gemeinschaftslebens der Schule wird regelmäßig mit einem Preis bedacht.

Zu dieser vielfältigen Förderung ist der Verein auf die Unterstützung zahlreicher Mitglieder angewiesen. Die Finanzsituation der Freunde des Gymnasiums wurde beim Kassenbericht erläutert, der in Vertretung des verhinderten Schatzmeisters Robert Blase von den Revisorinnen Mechtild Scharnagel und Rotraud Ziegler vorgetragen wurde.

Die Vorstandswahlen wurden von Friedhelm Klöhr geleitet. Der bisherige Vorsitzende Walter Härtlein hatte ebenso wie Schatzmeister Robert Blase auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Die Wahlen hatten folgendes Ergebnis: Vorsitzender wurde Toni Gernert, seine Stellvertreterin ist Susanne Knof. Neuer Schatzmeister ist Josef Nusko, als Revisorinnen wurden Mechtild Scharnagel und Rotraud Ziegler bestätigt, Ulrich Gräf fungiert weiter als Schriftführer.

Peter Wesselowsky bleibt weiter im Förderverein aktiv und wurde als Beisitzer gewählt. Der neue Vorsitzende Toni Gernert dankte Walter Härtlein für sein großes Engagement in den vergangenen Jahren. Ohne dessen ausgezeichnete Vernetzung in der Region verbunden mit einer großen Überzeugungskraft wäre zum Beispiel die Finanzierung der Tribüne für Schulaufführungen kaum möglich gewesen.

Ebenso dankte Toni Gernert dem bisherigen Schatzmeister Robert Blase, der mit hohem Sachverstand die Kasse fehlerfrei geführt hat.

Die 2017 erfolgreich gestartete Vortragsreihe ehemaliger Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums wird 2018 in Marktbreit fortgesetzt. Am Samstag, 18. November, referiert Dr. Gerald Lehrieder, Chefarzt der Dr. Becker Kiliani-Klinik in Bad Windsheim, über das Thema Multiple Sklerose (MS).