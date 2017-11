Tipps für Senioren

Das Landratsamt lädt am Montag, 16. Oktober, zur Abschlussveranstaltung der Aktionswochen 60+ ein. Unter dem Titel „Bürgerschaftliches Engagement 60+“ werden sechs Experten aus dem Landkreis Praxistipps, Infos, Anregungen und Fakten in Kurzvorträgen vermitteln, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Praxis im Vordergrund

Bei der Abschlussveranstaltung soll der Praxisbezug im Vordergrund stehen. Herbert Köhl von der Fachstelle für Bürgerschaftliches Engagement und Seniorenfragen teilt mit: „Wir möchten mit der Veranstaltung aktive Ehrenamtliche genauso ansprechen wie interessierte Bürger, die mit dem Gedanken spielen, sich ehrenamtlich zu engagieren.“

Folgende Themen sind vorgesehen: „Die Generation 60+ wird gebraucht! Wie und wo man sich ehrenamtlich engagieren kann“ (Clemens Hartmann, WirKT“, Kitzingen), „Auf gute Nachbarschaft! Nachbarschaftshilfen als Erfolgsmodell im Landkreis Kitzingen“ (Wiltrud Klapheck, 1 Stunde Zeit füreinander Volkach), „Die Aktivsenioren im Landkreis Kitzingen – unsere Erfahrung hat Zukunft“ (Eugen Volbers, Leiter der Aktivsenioren in der Region Unterfranken), „Bin ich als Ehrenamtlicher eigentlich (ausreichend) versichert? Wissenswertes zur Bayerischen Ehrenamtsversicherung!“ (Dieter Schirm, Rechtsanwalt), „Was sind SeniorTrainer und was bieten sie?“ (Michael Schmitt, Vorsitzender EFI Bayern e.V.), „Lob? Aufwandsentschädigung? Bezahlung? Der Lohn für ehrenamtliche Arbeit“ (Petra Dlugosch, Caritas Kitzingen).

Anmeldung: Herbert Köhl, Tel. (0 93 21) 9 28 50 10.