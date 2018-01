Thomas Borst bleibt an der Spitze

„Gute Arbeit“ bescheinigte Nordheims Bürgermeister Guido Braun dem Weinbauverein in der Hauptverssammlung am Dienstagabend. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung: die Neuwahlen.

Einstimmig wurde folgendes Führungsteam für die nächsten beiden Jahre gewählt: Vorsitzender bleibt Thomas Borst, seine Stellvertreter sind Simon Trost und Andreas Zang, die Kasse verwaltet Thomas Braun und die schriftlichen Arbeiten erledigt Michael Schneider. Beisitzer sind Tobias Wischer, Thomas Reichert, Markus Kram, Johannes Nickel, Christin Ungemach und Michael Christ. Im Amt bleiben auch die Kassenprüfer Hans Bunzelt und Ernst Borst.

Stolz auf die Weinkönigin

Als „größte Sache“ im Berichtszeitraum 2016 bezeichnete Vorsitzender Thomas Borst die Wahl der aus Nordheim kommenden Christina Schneider zur Fränkischen Weinkönigin sowie zur Deutschen Weinprinzessin.

Der Vorsitzende wünschte sich für die Zukunft eine größere Resonanz an Fahrten; beispielsweise hätte er gerne eine bessere Beteiligung von Winzern bei der Fahrt zur Wahl der Deutschen Weinkönigin in Mainz gesehen. Außerdem führte er an: „Wir würden uns freuen, wenn Winzer das Amt der Fränkischen Weinkönigin mehr honorieren würden.“

Beteiligung vieler Winzer nötig

Über den Stand der Pläne für eine Begegnungsanlage berichtete Simon Trost. Mögliche Varianten wurden mit der Veitshöchheimer Landesanstalt für Wein- und Gartenbau und dem Wasserwirtschaftsamt beraten. Aktuell gebe es eine Förderung von 75 Prozent der Konzeptplanung, berichtete Trost. Da der hierzu notwendige Wasser- und Bodenverband noch nicht installiert ist, sprang die Gemeinde Nordheim als Antragsteller in die Bresche. In Planung, so Trost, sei die Variante mit einem Speichersee mit 120 000 Kubikmetern in der Nähe der Nordheimer Aussichtsplattform. Über genaue Kosten könne er derzeit keine Auskunft geben, sagte Trost. Wichtig sei, dass sich möglichst viele Winzer beteiligen, um die Kosten auf viele Schulter zu verteilen. Denn: Nach Prognosen der Klimaforscher des Fraunhofer-Instituts werde Weinbau wie wir ihn kennen, nicht mehr möglich sein.

Flurwege sauber halten

Wiederholt wurde darauf hingewiesen, dass die Flurwege sauber gehalten werden müssen. Schriftführer Michael Schneider blickte auf wichtige Ereignisse des vergangenen Jahres zurück und Kassier Thomas Braun gab Einblick in die Finanzen. Eine ordnungsgemäße Belegführung attestierte Ernst Borst.