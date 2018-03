Theater in Obernbreit: Stress im Champus-Express

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben – oder auch erzählen. Etwas erleben und dann auch erzählen, können sicher die Besucher des neuesten Stücks der Theatergruppe der SGKK-Obernbreit. Denn ab dem 8. April geht die Truppe auf Bahnreise.

Stress im Champus-Express, eine Komödie in drei Akten von Bernd Spehling steht in diesem Jahr an vier Abenden im April auf dem Spielplan.

Die Bühne wartet eigentlich das ganze Jahr über in dem hinteren Raum im Obernbreiter Schützenhaus. Wenn die Trennwand dann geöffnet wird, können rund 120 Zuschauer verfolgen, was da oben von den Schauspielern geboten wird. Zum sechsten Mal in Folge werde sie ab dem 5. April auf der Bühne stehen.

Schon vor rund 20 Jahren, als es in Obernbreit noch zwei Schützenvereine gab, haben Mitglieder der KK Obernbreit Theater gespielt. Das ist irgendwann eingeschlafen. Vor acht Jahren fanden sich Interessierte und mit einer neuen Truppe hat es einen erfolgreichen Neuanfang gegeben.

Die Haltestelle Obernbreit

Nein, Bauerntheater wollten sie nie machen, so die Truppe heute, aber lustig soll‘s schon sein. Krimikomödien und andere Lustspiele standen auf dem Spielplan und in diesem Jahr geht es auf Zugreise. Gefahren wird im exklusiven Champus-Express, einer privatisierten Zuglinie mit gut situierten Fahrgästen.

Was dabei so alles passiert und welche Rolle die Haltestelle Obernbreit spielt, das wollen die 13 Schauspieler und das Personal hinter und neben der Bühne noch nicht verraten.

Auf der Bühne stehen Sabine Rückert, Manuel Meyer, Denise Henninger, Ulrike Mloschin, Toni Ambrosch Karin Ambrosch, Stefan Lobensteiner, Monika Ruhl, Pascal Ambrosch, Ronja Meyer, Adrian Ruhl, Jürgen Strack und Vanessa Cunningham.

Sprecher ist Manuel J. Meyer, Souffleuse ist Rebecca Meyer, Regie führt Hilde Bienert, Maske macht Petra Strack und für den Bühnenbau zeichnen Friedrich Rückert und Norbert Ruhl verantwortlich.

Abfahrt des Champus-Express ist am Freitag, 8., und Samstag, 9. April, sowie am Freitag, 15., und Samstag, 16. April, jeweils um 19.30 Uhr im Schützenhaus.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Raiffeisenbank Obernbreit, im Salon Brigitte in Marktbreit, bei Karin Ambrosch unter Tel. (0 93 32) 14 24, sowie donnerstags im Schützenhaus ab 20 Uhr.