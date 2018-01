Teure Telefonanbindung für Regenüberlaufbecken

Um den Bericht für die Rechnungsprüfung für das Haushaltsjahr 2015 ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Martinsheim. Einige Anmerkungen waren festgehalten worden, über die Bürgermeister Rainer Ott Auskunft gab.

So stellten die Rechnungsprüfer fest, dass für die Telefonanbindung des Regenüberlaufbeckens im Jahr 2015 zwar 347,97 Euro anfielen, jedoch nur 1,77 Euro an Gebühren. 346,20 Euro mussten für die Grundgebühren aufgebracht werden. Nach Rücksprache mit der Verwaltung räumte Bürgermeister Ott ein, dass es keine günstigere Alternative gebe.

Außerdem fanden die Prüfer eine Rechnung für die Herstellung eines privaten Wasseranschlusses in Höhe von 4297,39 Euro. Bei dem Auftrag handelte es sich jedoch um die Reparatur eines Wasserrohrbruches auf öffentlichem Grund, wie die Verwaltung nach Rückfrage klarstellte.

Die Jahresrechnung 2015 wurde mit 1 788 356 Euro im Verwaltungshaushalt und 557 355 Euro im Vermögenshaushalt festgestellt. Darin enthalten ist eine Zuführung aus dem Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt von 185 878 Euro.

Weitere Themen

• Aus der jüngsten ILEK-Sitzung (integriertes ländliches Entwicklungskonzept) berichtete Ulrich Falk, dass ab dem 1. Oktober Claudia Hebert Geschäftsführerin wird. Falk zeigte sich überzeugt, dass die junge Managerin einiges voranbringen werde. Da ILEK ein loser Zusammenschluss von sieben Gemeinden ist, wird eine Gemeinde für Vertragsabschluss und Gehaltszahlungen zuständig sein. Wie die weiteren Gemeinden – nach Einwohnerzahl oder nach Fläche – beteiligt werden, ist noch offen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren und kann verlängert werden. Zuständig ist das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE).

• Im Freibad in Gnötzheim lässt Bürgermeister Ott derzeit einen aus dem Freibad Markt Einersheim ausgeliehenen Reinigungssauger ausprobieren.

• Von den Festlegungen des Regionalen Planungsverbandes ist die Gemeinde Martinsheim nicht unmittelbar betroffen.

Sie hat aber große Bedenken wenn es um die 10H-Regelung (Mindestabstand vom zehnfachen der Höhe eines Windrades zur nächsten Wohnbebauung in Gebieten mit Bebauungsplänen) und das Aufstellen von Windkraftanlagen in Nachbargemarkungen geht, die nicht nur in einem anderen Landkreis, sondern in einem anderen Regierungsbezirk liegen. Martinsheim wird daher vorsorglich Widerspruch einlegen.

• Die vorhandenen Archive in den Ortsteilen Enheim, Gnötzheim und Unterickelsheim sollen nach Vorstellungen von Ulrich Falk digital erfasst werden. Vorzugsweise sollen alte Urkunden und nach Wichtigkeit geordnete Unterlagen digitalisiert werden. Die Gemeinde sucht derzeit nach interessierten Bürgern, die sich der Archive in ihren Heimatdörfern aus geschichtlichem Interesse annehmen. Wer sich hierfür einbringen möchte, kann sich bei Bürgermeister Ott weitere Informationen holen. Ein Archiv-Scanner ist in der VG vorhanden. Christine Ott regte dazu an, sich nach Fördermitteln zu erkundigen.