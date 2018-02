Tag des deutschen Kuchens in Tennessee

Das Spektakel findet alle zwei Jahre statt: Überall in den USA werden Koffer gepackt. In Colorado, Florida, Indiana, Tennessee, Kentucky, Alabama, Michigan, Georgia, Texas, Virginia, Louisiana, Ohio, North Carolina, Montana, Mississippi, South Carolina und Pennsylvania machen sich ehemalige Kitzinger auf den Weg, um Wiedersehen zu feiern und sich über ihre alte Heimat Kitzingen auszutauschen.

Drei Kitzinger waren dabei

Gepackt wurde derweil auch in Deutschland: Klaus Ott sowie Birgit und Uwe Hartmann machten sich auf den Weg. Uwe Hartmann, Kitzinger Kreis- und Stadtrat der Bayernpartei, ist seit 2015 als Vertretung für die Stadt Kitzingen dabei.

In diesem Jahr fand das nunmehr zehnte Treffen vom 8. bis 11. Juni in Sevierville (Tennessee) statt. Nachdem 2015 zu dem Treffen 71 Teilnehmer gekommen waren, gab es diesmal gleich 88 Anmeldungen. Treffpunkt war die Oak Tree Lodge. Fand das erste Treffen noch in Frankenmuth im US-Bundesstaat Michigan statt, war das diesjährige Wiedersehen die sechste Wiedersehens-Party in Sevierville.

Selber gebacken

Die Teilnehmer kamen nicht mit leeren Händen: Traditionell gibt es Freitag- und Samstagnachmittag zum Kaffee deutschen Kuchen, den viele Teilnehmer selbst backen.

Beim offiziellen Empfang am Freitagabend ließ es sich wie in den Vorjahren auch Brian Atchley, der Bürgermeister von Sevierville, nicht nehmen, die ehemaligen Kitzinger zu begrüßen. Traditionell gab es wieder eine Tombola: Die Gewinne – überwiegend deutsche Sachen – stifteten ebenfalls die Teilnehmer. Klare Sache, dass an den Abenden deutsche Musik gespielt – und zu später Stunden auch Lieder gesungen wurden.

Nächstes Treffen: 2019

Nachdem das Treffen lange Jahre von Jutta Johnson organisiert wurde, stand die frühere Kitzingerin diesmal beratend für ihre Nachfolgerinnen zur Seite: Die gebürtige Fahrerin Birgit Cornelius und Rose Russell sind nunmehr für das Drumherum zuständig und übernehmen dann 2019, wenn es vom 6. bis 9. Juni wieder heißt: Koffer packen und auf nach Sevierville – um in Erinnerungen zu schwelgen und Geschichten über die alte Heimat auszutauschen.