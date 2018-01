SV Markt Einersheim investiert in seinen Sportplatz

Der Sportverein (SV) Markt Einersheim weiß den Einsatz seiner Mitglieder zu schätzen. Und so war es dem Vorsitzenden Gerhard Zehnder und seinem Stellvertreter Thomas Volkamer eine angenehme Aufgabe, bei der Jahreshauptversammlung am Dreikönigstag langjährige Mitglieder zu ehren.

Die Vorsitzenden zeichneten insgesamt 33 Personen für Vereinstreue zwischen 15 und 50 Jahren mit Ehrennadeln und Weinpräsenten aus. Dabei ragten Gerd Fuchs, Werner Spiller und Karl Toman heraus, die dem Sportverein schon ein halbes Jahrhundert angehören. Eine Ehrennadel in Gold erhielt Gertrud Lenz, die vor 40 Jahren in den Verein eingetreten war. Bürgermeister Herbert Volkamer bezeichnete den SV, der der größte Verein im Ort ist, als ein Aushängeschild der Marktgemeinde.

Weinfest lief prima

Thomas Volkamer gab den Dank an die Gemeinde zurück, denn sie unterstützt im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Sportverein und auch die Weinfestgesellschaft. Im zweiten Jahr der neuen Gesellschaft und dem Festausschuss habe beim Weinfest 2016 alles prima geklappt.

Vorsitzender Gerhard Zehnder informierte, dass der Verein derzeit 446 Mitglieder hat. Er bedauerte, dass immer weniger Gäste den Weg in die Sportheimgaststätte finden, obwohl mit Erwin Klein ein verlässlicher Vereinswirt vorhanden sei. „Wir haben ordentlich in unseren Sportplatz investiert“, erklärte der Vereinschef und erinnerte an die Platzsanierung mit Modernisierung der Beregnungsanlage, was sich der Verein eine fünfstellige Summe kosten ließ.

Achtbare Ergebnisse

Aus dem sportlichen Bereich berichtete Alexander Lenz, dass die erste Mannschaft der Fußballer sich achtbar schlage und diese Saison wieder eine zweite Mannschaft gemeldet werden konnte. Neu im Angebotsspektrum des Vereins ist das Eltern-Kind-Turnen, das an den Donnerstagen stattfindet. Tischtennis-Abteilungsleiter Dieter Schäfer ging auf die verschärfte Abstiegsregelung in den regionalen Tischtennisligen ein.

Folgende Personen wurden ausgezeichnet: 50 Jahre: Gerd Fuchs, Werner Spiller, Karl Toman; 40 Jahre: Gertrud Lenz; 25 Jahre: Gerhard Danzig, Petra Firnbach, Barbara Lupold, Waltraud Markert, Ilonka Pischinger, Claudia Roßmark-Klein, Carmela Sassu, Liane Schiffler, Andreas Schönig, Jens Schurek, Krimhilde Teufel, Gunda Tirschner, Anita Vogel, Gerda Volkamer, Rita Volkamer; 15 Jahre: Marco Freund, Diana Fuchs, Johanna Gamm, Manuel Hegwein, Steffen Heinritz, Verena Hörlin, Emily Körner, Ralf Kümmel, Gina Maroth, Gunnar Meier, Jürgen Schenk, Ellen Schramm, Dominik Stambor, Eva Volkamer.