SuedLink noch nicht vom Tisch

Kürzer als erwartet dauerte die Ratssitzung am Donnerstag in Mainstockheim: Da ein Sachverständiger nicht zur Sitzung kommen konnte, wurden die Punkte zum Baugebiet Wunn von der Tagesordnung genommen. Ein Nachholtermin soll sobald als möglich angesetzt werden, so Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs.

Weitere Punkte der Sitzung waren:

• Der Einrichtung einer Notgruppe für den Kindergarten durch die evangelische Kirchengemeinde stimmten die Räte zu. Damit soll die Zeit bis zu einer endgültigen Lösung, etwa dem Bau eines weiteren Kindergartens, überbrückt werden.

• Die Teilnahme Mainstockheims an dem Kulturereignis „Wasserzeichen“ des Landkreises Kitzingen ist sehr erfolgreich verlaufen. Die „sehr aktive Künstlergruppe“ (Fuchs) möchte sich nun auch an den Kulturzeichen im kommenden Jahr beteiligen, die unter das Motto „Gartenzeichen“ gestellt werden. Dem gab der Gemeinderat grundsätzlich grünes Licht und will sich auch finanziell beteiligen. Denn die Aktion in diesem Jahr hat durchaus einen „wichtigen Mosaikstein“ für Mainstockheim gelegt.

• Wenig begeistert zeigte sich Fuchs von der Antragskonferenz zur neuen Stromtrasse SuedLink. Zwar geht die Planung derzeit von einer Trasse östlich von Würzburg aus, doch bleibt eine Variante durch den Landkreis, betroffen wären dann vor allem Dettelbach, Mainstockheim und Biebelried, immer noch als Alternative bestehen. Fuchs' Vorwürfe richten sich vor allem gegen die Politik im Freistaat, denn eine mögliche Nutzung der bestehenden 380 KV Leitung von Grafenrheinfeld nach Heilbronn ist nach wie vor nicht auf ihre Nutzbarkeit geprüft, es gelte immer noch die Devise: SuedLink kommt unter die Erde, koste es, was es wolle.

• Grundsätzlich befürwortet Mainstockheims Bürgermeister die Appelle zum Wassersparen in dieser trockenen Zeit. Für Mainstockheim gibt er allerdings Entwarnung: Die gemeindeeigenen Trinkwasserbrunnen zeigen noch keine Absenkung: „Wir haben in Mainstockheim keinen Wassermangel.“