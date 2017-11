Streit in Asylbewerberunterkunft eskaliert

Am Donnerstagvormittag war es in einer Unterkunft für Asylbewerber in Marktbreit zu einem heftigen Streit zwischen einem Mitarbeiter und einem gambischen Jugendlichen gekommen. Der 17-Jährige wurde festgenommen, nachdem er versucht hatte, den Mitarbeiter mit einer Schere zu verletzen, heißt es im Polizeibericht.

Der junge Mann aus Gambia hatte gegen 13 Uhr in der Flüchtlingsunterkunft im Winterseitenweg seine Betreuerin bedroht. Ein weiterer Betreuer war dazwischen gegangen und hatte versucht, ihn zu beruhigen. Der 56-Jährige wollte anschließend seine Kollegin nach Hause fahren. Bevor die beiden fahren konnten, kam es allerdings zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dem Asylbewerber und dem Mitarbeiter.

Mit Schere bedroht

Der Beschuldigte ist laut Polizeibericht dringend tatverdächtig, den 56 Jahre alten Geschädigten mit einer Schere angegangen zu haben. Der Mann konnte den Angriff jedoch abwehren, indem er den 17-Jährigen gegen die Hauswand drückte. Bewohnern der Unterkunft gelang es, dem Tatverdächtigen die Schere abzunehmen. Keiner wurde verletzt.

Die Kitzinger Polizei nahm den Beschuldigten fest. Er musste die Nacht in der Jugendarrest-Zelle verbringen. Am Freitag wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

Seitdem sitzt der junge Mann in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen führen die Würzburger Kripo und die Staatsanwaltschaft.