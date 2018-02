Strahlende Augen beim Circus Blamage

„Wer schenkt, der wird beschenkt“, heißt es im Lied „Rödelsee hilft“. Beim Benefizkonzert am Sonntag in der Kirche auf dem Schwanberg sangen dies alle Gäste zur Melodie „Komm, sag es allen weiter“ – und sie spendeten reichlich für den Circus Blamage, erhielten von seinen Artisten beste Unterhaltung und von den Musizierenden höchsten Klanggenuss.

„Rödelsee hilft“ sei eine Veranstaltung mit Ausstrahlung, sagte Leitende Schwester Ruth Meilli von der Communität Casteller Ring. Seit 2002 mit der Hilfe zur Flutkatastrophe in Bennewitz strahlt die Hilfe aus Rödelsee in die Welt und in die Region.

90 000 Euro insgesamt

So unterstützte die Gemeinde mit ihrer Aktion ein Waisenhaus in Sri Lanka und die befreundete Gemeinde Blumenau in Brasilien nach einer Überflutung ebenso wie Familien in Not im Landkreis Kitzingen, eine Delfin-Therapie für ein behindertes Kind, die Aktion Freudentrauben, die Lebenshilfe Kitzingen, die Aktion Patenkind der Main-Post, die Würzburger Kindertafel, die Klinikclowns und nun den Circus Blamage aus Erlenbach am Main.

Insgesamt förderte Rödelsee bislang 16 Projekte, zum zehnten Mal fand zum Abschluss einer Aktion ein Benefizkonzert statt. Rund 90 000 Euro kamen bisher laut Bürgermeister Burkhard Klein zusammen. „Jeder Cent kommt genau da an, wo er hin soll“, versicherte Weinprinzessin Jana Burkholz, die die zweistündige Veranstaltung zusammen mit Klein moderierte. Wie sie könnten viele zuversichtlich nach vorne blicken, nicht allen sei das aber vergönnt. „Rödelsee hilft“ könne hier richtig helfen.

Dessen ist sich auch der Bürgermeister sicher. Auch in unserer unmittelbaren Nähe bräuchten Menschen und Projekte Unterstützung. Dass sich für das Benefizkonzert die Musiker immer wieder bereit erklärten, freue ihn.

An den Circus Blamage, der 1989 aus einer Freizeit auf der Insel Pellworm entstand, überreichte er einen Scheck über 3000 Euro, die das Jahr über gesammelt wurden. Die „Scheinchenkollekte“ am Ende des Konzerts brachte nochmals 1500 Euro.

Schlafwagenprojekt unterstützt

Tina Fugel stellte den Kinder- und Jugendcircus Blamage vor, der mit seinen Auftritten viel Schwung und Fröhlichkeit in den Kirchenraum brachte. Durch seine Angebote will der gemeinnützige Verein die motorischen, kreativen, künstlerischen und sozialen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung fördern.

Die Spende durch „Rödelsee hilft“ diene der Aus- und Weiterbildung der ehrenamtlichen Trainer und dem Schlafwagenprojekt, denn die jungen Artisten sollen auch entsprechend untergebracht werden. Kerstin Nawrot freute sich über die Aufgeschlossenheit, mit der der Circus bei den Märkten in Rödelsee und beim Kindergartenfest aufgenommen worden sei. Vero Löffler und Kilian Endres hoben das tolle Miteinander der Akteure mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten hervor.

Die neue Aktion „Rödelsee hilft“ unterstützt die Vereine „Empathie – Helfen mit Herz und Verstand“, der, wie Astrid Glos vorstellte, mit einem guten und gesunden Pausenbrot in Grundschulen helfen will, und „Hilfe im Kampf gegen Krebs“ von Gabriele Nelkenstock, wo Geld für eine weitere Angehörigenwohnung von Krebspatienten am Klinikum Würzburg gesammelt werden soll.

Viel Applaus gab es für die Akteure des Circus Blamage, den Posaunenchor Fröhstockheim unter der Leitung von Matthias Lux, den evangelischen Kirchenchor (Leitung Mary Lynn Zack) und seine Solisten Wilfried Konrad, Werner Müller und Katharina Reingruber sowie Organistin Friederike Kolb.