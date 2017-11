Stierhof will in den Landtag und Bischof wieder in den Bezirkstag

Die Freien Wähler im Kreisverband Kitzingen rüsten sich für die Wahlen im kommenden Jahr: Frank Stierhof aus Iphofen-Dornheim will 2018 den Sprung in den Landtag schaffen, Landrätin Tamara Bischof aus Dettelbach ihren Sitz im Bezirkstag verteidigen. Beide haben bislang keine Gegenkandidaten, wie aus einer Pressemitteilung der Freien Wähler hervorgeht. Die Nominierungsversammlung findet am Freitag, 24. November, um 19.30 Uhr im Schützenhaus Dornheim statt.

Metallbaumeister und Landwirt

Stierhof ist 36 Jahre alt und arbeitet als Meister (Metallbau, Konstruktionstechnik) bei Bosch Rexroth in Volkach. Der Dornheimer führt auch einen landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb.

Ehrenamtliches Engagement

Zwar hat er politisch noch keine Meriten vorzuweisen, doch ist er vielfach ehrenamtlich engagiert. Stierhof ist für die untere Naturschutzbehörde aktiv als Biber- und Muschelberater, Naturschutzwächter sowie Natur- und Landschaftsführer. Er ist Vorstandsmitglied im Kreisjugendring Kitzingen, im Verein Landerlebnisreisen Bayern und in der Freiwilligen Feuerwehr Dornheim.

Den ländlichen Raum stärken

Politisch setzt der Freie Wähler darauf, den ländlichen Raum zu stärken. Auch die Themen Familie und Bildung sind ihm nach eigener Aussage wichtig. Durch Erlebnistage auf seinem Bauernhof fördert er die Bildung von Kindern aus Kindergärten, Schulen und Jugendgruppen.

Aushängeschild der Freien Wähler

Tamara Bischof (54) ist das Aushängeschild der Freien Wähler im Landkreis Kitzingen. Die überregional bekannte FW-Politikerin ist seit dem Jahr 2000 Landrätin und sitzt seit 2003 im unterfränkischen Bezirkstag. Dieses Amt strebt sie 2018 wieder an. Bischof ist seit 2014 Vizepräsidentin des Bayerischen Landkreistages.