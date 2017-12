Step-Aerobic ist aus der Mode

Christiane Höfer ist die neue stellvertretende Vorsitzende des Turnvereins Marktbreit. Nach dem überraschenden Ableben ihres Vorgängers Fritz Staudt zu Jahresbeginn war die außerplanmäßige Wahl bei der Hauptversammlung am Montagabend nötig geworden.

473 Mitglieder hatte der Turnverein zu Jahresbeginn, ein Anstieg um sieben im Vergleich zum Vorjahr, wie Vorsitzender Herbert Rupp berichtete. Neben der Teilnahme am Faschingsumzug in Marktbreit veranstaltete der Verein einen Radwandertag, ein Zeltlager in Gnodstadt, das Johannifeuer mit Grillen am Galgenberg, den Martinsumzug und den Herbstlauf, früher als Römerlauf im Programm des TV. Diese Veranstaltungen wurden nicht nur von den Mitgliedern gut angenommen und sollen auch im laufenden Jahr wieder durchgeführt werden.

Sportliche Aktivitäten bietet der Verein an allen Wochentagen von Montag bis Freitag, so Oberturnwartin Christiane Höfer. Das reicht vom Kinderturnen für verschiedene Altersstufen, über Geräteturnen und allgemeinem Turnen, Dance and Fun, Akrobatik und Badminton bis zur Leichtathletik mit dem Sportabzeichen.

Vor allem im Kinder- und Jugendbereich profitiert der TV von der wachsenden Einwohnerzahl der Stadt durch das neue Baugebiet. Hier ist das Interesse am Angebot des Turnvereins groß. Aus der Mode gekommen ist Step-Aerobic, das nach 20 Jahren mangels Interesse aufgegeben wurde.

Ohne Gegenstimmen wurde Christiane Höfer zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, die das Amt bis zu den regulären Wahlen im kommenden Jahr ausführen wird.