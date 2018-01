Stadt will Nachbarn vor dem Neubau befragen

Nein, das mag Marktbreits Bürgermeister Erich Hegwein überhaupt nicht: Wenn er das Gefühl hat, ausgetrickst zu werden, belehrt wird und dann auch noch unvollständige Gesetzespassagen zitiert werden. Da kann er fuchsteufelswild werden – wie am Mittwochabend in der Bauausschusssitzung, als es um den Bau von Mehrfamilienhäusern in der Neubaustraße und im Gertholzweg ging.

Die Vorhaben wurden zu kurzfristig eingereicht

Beide Bauvorhaben wurden vom selben Architekten eingereicht, eigentlich schon zur Bauausschusssitzung im Juli, beide aber so kurzfristig, dass sie nicht mehr auf die Tagesordnung aufgenommen werden konnten. Beide wurden damals nicht behandelt. Grund damals, neben der knappen Zeit für die Verwaltung, die Bauvorhaben ordentlich zu prüfen: Die Nachbarunterschriften fehlten, sollten von Seiten der Stadt nachgeholt werden.

Das ist zwar nicht unüblich, angesichts der massiven Bebauung vor allem in der Neubaustraße mit 14 Wohneinheiten auf zwei Grundstücken aber wohl nicht fair gegenüber den Nachbarn. Denn, so Hegwein: Wenn der Bauausschuss entscheidet und die Nachbarn erst danach vom Bauvorhaben erfahren würden, könne dies zu größerem Unmut führen, die Nachbarn würden sich übergangen fühlen.

Viele Befreiuungen nötig

Dazu kommt, dass beide Vorhaben etliche Befreiungen vom Bebauungsplan benötigen. Unterschiedlicher Meinung sind hier Bauwerber und Verwaltung darüber, ob zwei oder drei Vollgeschosse beantragt sind. Auch wenn es im Baugebiet bereits etliche Befreiungen gab, drei Vollgeschosse waren da nicht dabei.

In einem umfangreichen Schreiben antwortete dann der Architekt auf die Rückweisung seines Antrags. Unter anderem sei die Stadt laut Bayerischer Bauordnung für die Genehmigung gar nicht zuständig, sondern das Landratsamt. Hier sieht Hegwein das Gesetz nicht vollständig zitiert – nach Meinung der Verwaltung hat die Stadt durchaus ein Mitspracherecht.

Auch wenn es im Gebiet schon etliche Befreiungen gab: „Die Summe dessen, was uns hier zugemutet wird, ist etwas mehr“, sagte Hegwein.

Am Ende wurde der Antrag für die 14 Wohneinheiten in der Neubaustraße zurückgestellt, erst werden die Nachbarn befragt. Zudem fordert die Stadt mehr als die 14 nachgewiesenen Stellplätze auf dem Grundstück.

Für das Bauvorhaben im Gertholzweg gab es, wenn auch nur knapp mit 4:3 Stimmen gar eine Genehmigung mit den beantragten Befreiungen.