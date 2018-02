Stadt legt 50 000 Euro bei Kindergartenerweiterung drauf

Kindergarten – das ist Dauerthema im Marktbreiter Stadtrat. Vor Jahren waren es Neubau und Sanierung der vier Einrichtungen in der Stadt. Nun ist es, angesichts einer „Kinderschwemme“, die Erweiterung. Am Montagabend diskutierten die Räte eine weitere Kleinkindgruppe im katholische Kindergarten St. Elisabeth – nicht ohne Kritik am Finanzgebaren der Kirche.

Im Jahr 2007 stand der katholische Kindergarten Marktbreit kurz vor dem Aus: Nur noch acht Kinder besuchten das Haus, der Trägerverein war verschuldet. Trotzdem stemmten Stadt und Trägerverein eine dringend nötige umfassende Sanierung des Hauses und schufen dort 2012 eine Kindergarten- und eine Krippengruppe. Die anfängliche Unterbelegung änderte sich schnell, die Gesamtsituation in der Stadt macht nun eine Erweiterung um eine weitere Kleinkindgruppe nötig.

Am Montagabend berichtete Bürgermeister Erich Hegwein vom Ergebnis einer Besprechung mit der Diözese Würzburg zur Finanzierung. Die Regierung von Unterfranken ist mit dem vorgelegten Planentwurf einverstanden. Demnach kostet die Erweiterung abgerundet 1,2 Millionen Euro. Dazu gibt es einen Zuschuss in Höhe von 316 000 Euro. Den Rest von gut 900 000 Euro sollten sich – so die Vorstellung des Stadtrats – Stadt und Kirche teilen, 450 000 Euro für jeden.

Anders die Meinung der bischöflichen Finanzkammer: Von den Gesamtkosten trägt die Diözese ein Drittel und die Stadt zwei Drittel, vom städtischen Anteil wäre dann allerdings der Zuschuss noch abzuziehen. Unter dem Strich stiege so der Anteil Marktbreits um rund 50 000 Euro auf knapp 500 000 Euro. „Da kommen wir mit einem blauen Auge davon“, so Hegweins Einschätzung in der Sitzung. Denn mehr sei trotz intensiver Verhandlungen mit der Diözese nicht möglich gewesen.

Unmut bei den Räten. Etwa Volker Iglhaut: „Bei den Berichten über die katholische Kirche geht es um Millionenvermögen und dann haben die kein Geld für die Kindergärten.“ Oder Harald Kopp, der die Mehrkosten für die Stadt von fast 50 000 Euro bemängelte: „Das ist ein ganz schöner Lappen.“ Deshalb schlug er vor, die ebenfalls anstehende Erweiterung des evangelischen Kindergartens umfangreicher zu gestalten und auf den Bau bei den Katholiken zu verzichten.

Das stieß allerdings auf Widerspruch beim Bürgermeister und weiteren Räten. Denn einerseits sollten alle Träger gleichmäßig von den Erweiterungen profitieren. Andererseits war die Regierung jetzt schon mit den vorgelegten Plänen zur Erweiterung des evangelischen Kindergartens alles andere als einverstanden: „Wir wurden von der Regierung heimgeschickt, wie die Schulkinder“, so der Bürgermeister. Eine zusätzliche Erweiterung würde alleine schon wegen der nötigen Fluchtwege sehr teuer.

Am Ende stimmte eine Mehrheit von 9:3 Räten dem Vorschlag der Verwaltung zu: Die Stadt beteiligt sich mit einem Anteil von zwei Dritteln an den Gesamtkosten der Erweiterung des katholischen Kindergartens um eine Kleinkindgruppe. Abzüglich der Förderung dürften dies rund 497 000 Euro sein.