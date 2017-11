Sprung von der Autobahnbrücke verhindern

Verkehrsangelegenheiten bestimmten die Sitzung des Stadtrats Marktbreit am Montagabend: Neben den Beschlüssen zu den Ergebnissen der Verkehrsschauen in der Stadt selber und in Gnodstadt gab es Diskussionen über weitere Probleme zum Thema Verkehr.

Etwa über ein Schreiben von Bayerns Innenstaatssekretär Gerhard Eck zur Errichtung einer Schutzvorrichtung gegen Suizidgefährdete auf der Autobahnbrücke über den Main: Die wird wohl erst mit dem Neubau der Brücke kommen und der ist in fünf bis acht Jahren geplant.

Richtig sauer war Manfred Krauß über ein Schreiben des Landratsamts zur Sanierung der KT 18 zwischen Gnodstadt und der B 13: Die Behörde sieht den Straßenzustand wohl nicht als so schlecht an, dass dringender Handlungsbedarf gegeben ist. Für Krauß eine „Unverschämtheit“, er forderte einen weiteren Ortstermin mit Landrätin Tamara Bischof. Für ihn liegt der Hauptgrund für die zögerliche Haltung des Amtes an der Lage Gnodstadts an der Kreisgrenze.

Nachdem der Mainkai nun bald bis zur Mainbrücke hin saniert ist, fehlt nach Meinung einiger Räte die Verbindung zum Spielplatz mit Badestrand und zum Wohnmobilstellplatz. Ein ordentlicher Weg dorthin werde, so Bürgermeister Erich Hegwein, derzeit nicht bezuschusst. Allerdings könnte hier ein „Trick“ Fördergelder bringen: Der Bau eines Radwegs zwischen Marktbreit und Marktsteft zwischen Staatsstraße und Main. Die Möglichkeit wird nun geprüft.

Wann kommt der Schutz gegen den Bahnlärm? Vor zehn Jahren wurde die erste Planung vorgestellt, noch in diesem Jahr sollte die Schutzwand fertig sein. Dann allerdings kamen neue Lärmschutzrichtlinien, die eine Neuberechnung und Neuplanung nötig machten. Die ist, so ein Schreiben des CSU-Landtagsabgeordneten Otto Hünnerkopf, nun fertig, die neue Planung, die eine Verlängerung der Schutzwand um rund 70 Meter vorsieht, ist abgeschlossen. Mit dem Bau könnte wohl 2019 begonnen werden.

Nachdem die Bereitsteller-Haftung nun gesetzlich neu geregelt ist, könnte der Gedanke nach öffentlichem WLAN in Marktbreit wieder aufgenommen werden. Punkte für die Hot-Spots könnten die Touristinfo, der Schlossplatz und Gnodstadt sein. Die Verwaltung wird die Kosten prüfen, der Punkt in der nächsten Ratssitzung auf die Tagesordnung kommen.