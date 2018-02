Sportliche Erfolge bereiten Freude

27 Auszeichnungen für besondere Leistungen im und um den Sport vergaben im historischen Rathaussaal Oberbürgermeister Siegfried Müller und Sportreferent Manfred Marstaller.

Es sei „nicht nur für sie, sondern auch für uns ein besonderes Ereignis im Kalender der Stadt“, stellte Müller fest, denn viel Disziplin und Zielstrebigkeit sei erforderlich, um solche Erfolge zu erreichen. Zugleich erinnerte er daran, dass hinter jedem Sportler ein Trainer, ein Verein und ein Umfeld stünden, die ihm seine Erfolge erst ermöglichten.

Als Anerkennung für ihre langjährigen, ehrenamtlichen Verdienste erhielten Norbert Wittig von der Turngemeinde und Horst Held vom Siedler-Sportverein die Ehrenurkunde der Stadt.

Während Wittig 32 Jahre lang verdienstvolle Vorstandsarbeit in der Tennisabteilung geleistet hatte, war Held 34 Jahre als verantwortlicher Jugendleiter bei den Fußballern in der Siedlung tätig. Beide hatten im Lauf des Jahres ihre Aufgaben an einen Nachfolger übergeben.

Diesmal kein Gold

Die in diesem Jahr höchsten Auszeichnungen der Stadt waren Plaketten in Silber. Vier gingen an die Schwimmerinnen Dietlind Weise und Barbara Wachter von der Turngemeinde sowie an die Gewichtheber Thomas Stöhr und Karl-Heinz Schwenkert vom Kraftsportverein. Weise und Wachter hatten an der Europameisterschaft, Stöhr und Schwenkert an der Weltmeisterschaft teilgenommen. Des Weiteren wurden sechs Sportler und drei Mannschaften mit der Plakette in Bronze ausgezeichnet. Die Plakette in Gold wurde nicht verliehen.

Den von Barbara Wachter gestifteten Preis für den erfolgreichsten Senioren-Sportler ging an Dietlind Weise. Zum 18. Mal wurde die Auszeichnung vergeben. Wie im Vorjahr und somit bereits zum neunten Mal erhielt sie die Schwimmerin, die in ihrer Altersklasse zu den erfolgreichsten in Deutschland zählt. Neben ihrer Teilnahme an der Europameisterschaft in London wurde Weise Deutsche Meisterin im Freistil-Schwimmen über 400, 800 und 1500 Meter.

Vier Nachwuchsathleten

Den Ehrenbecher für die beste Leistung eines Junioren-Sportlers ging an Valeria Balliet vom SC Bushido. Die junge Judoka „kann auf ein besonders erfolgreiches Jahr zurückblicken“, hob Marstaller hervor. Nach der unterfränkischen und nordbayerischen Meisterschaft gewann Balliet bei den U15-Junioren auch die bayerische. Dieser Wettkampf wurde in Kitzingen ausgetragen.

„Für jeden Sportler ist es etwas Besonderes, zu Hause einen Titel zu gewinnen“, stellte Marstaller fest. Im Oktober erreichte Balliet zudem „einen ausgezeichneten zweiten Platz“ bei der süddeutschen Einzelmeisterschaft im schwäbischen Backnang, der höchsten Ebene für den Judo-Nachwuchs in ihrer Altersklasse.

„Es erfüllt mich mit besonderer Freude, wenn viele Schüler und Jugendliche unter den Geehrten sind“, sagte Anton Toni Baum vom Stadtverband für Leibesübungen. Balliet erhielt die Jugendplakette in Silber. Zudem wurde an sechs junge Sportler und eine Mannschaft diese Plakette in Bronze vergeben. Für den Gewinn von unterfränkischen Meisterschaften bedachte die Stadt vier weitere Nachwuchsathleten mit Gutscheinen. Dabei ragte Viktoria Kolb von der Turngemeinde im Schwimmen mit zehn Siegen in verschiedenen Disziplinen hervor.

Mit „besten Glückwünschen an alle Geehrten und viel sportlichen Erfolg auch im nächsten Jahr“ beschloss Oberbürgermeister Müller den Abend.