Sportfotos wecken bei hunderten Besuchern Erinnerungen

„Ich habe in meinem Fußballerleben nur ein Tor geschossen und das war ein Eigentor“, plaudert Peter Haupt aus seinem Sportler-Nähkästchen. Leidtragender der misslungenen Aktion in den 1970er Jahren war VfL-Keeper Heinz Dinkel. Der Schlussmann von einst ist heute Rentner und Hausmeister im Museum Barockscheune.

Bis Ende August geöffnet

Dort ist momentan Halbzeit bei der Sonderausstellung „Über 150 Jahre organisierter Sport in Volkach“, die vor einem Monat startete und bis Ende August geöffnet ist. Die Präsentation zeigt einen breiten Querschnitt des Sportgeschehens an der Mainschleife. Auf großen Tafeln ist die Geschichte von 16 Vereinen über Jahrzehnte hinweg kurz und prägnant beschrieben. Die Fotos zeigen Siegertypen, Meistermannschaften und so manche Kuriosität.

Durchhaltevermögen gezeigt

Peter Haupt traf sich mit einigen seiner Mitstreiter, die die Ausstellung über drei Jahre hinweg vorbereiteten, in der Barockscheune und plauderten aus vergangenen, glorreichen Sportlertagen. Auch Heinz Knauth war zur Halbzeitbesprechung der Ausstellung in die Museumskabine gekommen. Knauth hatte die Ausstellung initiiert und maßgeblich mit vorbereitet. Schon seit 60 Jahren lebt er in Würzburg, seine Verbundenheit zur Heimat ist ungebrochen.

Eine alte Postkarte mit dem goldenen Jubiläum des Turnvereins hatte ihn auf die Idee gebracht, der Öffentlichkeit einen Blick auf das einstige und aktuelle Sportgeschehen an der Mainschleife zu gewähren. Die Suche nach Bild- und Textmaterial sowie diversen Exponaten gestaltete sich schwieriger als gedacht. „In den ersten Monaten kam aus der Bevölkerung so gut wie nichts“, erzählt Knauth. Wie auf dem Fußballplatz früher bewiesen die Kämpfernaturen von einst auch diesmal Durchhaltevermögen.

Mit dem derzeitigen Sportreferenten Gerhard Schulzki, Altbürgermeister Karl-Andreas Schlier, Ausstellungs-Profi Günther Schmitt und dem früheren VfL-Vorsitzenden Hermann Voit fand Knauth eifrige Unterstützer. Und auch seine beiden früheren Teamkollegen Richard Lutz und Willi Manger waren angetan von der Idee.

Keine Fußballmannschaft aber viel Einsatz

Elf Mann brachte man im Vorbereitungsteam zwar nicht zusammen, doch der Aufwand lohnte sich. Zug um Zug sammelte man Foto um Foto und setzte ein Puzzle zusammen, das in der Sportgeschichte Volkachs wohl einzig bleiben wird. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz bislang“, zieht Knauth in seiner Halbzeitanalyse eine positive Zwischenbilanz. An einem Sonntag seien weit über hundert Besucher gezählt worden. In der zweiten Halbzeit wollen die Ausstellungsmacher noch einmal angreifen und kräftig die Werbetrommel rühren. „So etwas wird es die nächsten 50 Jahre nicht so schnell mehr geben“, ist sich Peter Haupt sicher. 18 Jahre war er als Sportreferent Ansprechpartner für die Vereine. Er bedauert, dass in den Ortsteilen Sportvereine oft keine aktiven Mannschaften mehr stellen können. Die Gründe für die Auflösung der Teams sieht er in der beruflichen Ausrichtung der Aktiven. „Viele ziehen in die Städte wegen ihres Jobs.“

Hoffen auf den Nachwuchs

Stolz ist er auf die gute Jugendarbeit, die in vielen Vereinen geleistet wird, was ihn zuversichtlich nach vorne blicken lässt. Der Nachwuchs stellt ungezählte Mannschaften, die in diversen Sportarten Teamgeist unter Beweis stellen. „Auch wir hatten früher einen super Zusammenhalt“, erinnert sich Knauth an sein altes VfL-Team. Erst vergangene Woche traf man sich beim früheren Abteilungsleiter Willi Herlt, um dessen 104. Geburtstag zu feiern und alte Tage wieder aufleben zu lassen.

„Wir hatten damals noch kein Sportheim und haben uns im Gasthaus zum Anker umgezogen“, erinnert sich Richard Lutz. Dort entstand die Freundschaft für immer also, die ihre Ursprünge in der Fußballjugend des VfL Volkach hatte. Gerne erinnert man sich an die „linke Klebe“ von Willi Manger, dem torgefährlichen Linksaußen. Bis heute behütet der 79-Jährige das Sportgelände des VfL wie sein eigenes Wohnzimmer.

Die Ausstellung in der Barockscheune beschreibt viele solcher Beziehungen auf lange Zeit und Leistungen, sei es im Ehrenamt oder auf der Sportlerbühne. Perfekt in Szene gesetzt wurden sie vom Rimbacher Klaus Braun und seinem Team von der Firma buwemedia. Im Mittelpunkt stehen neben sportlichen Aktivitäten vor allem Kameradschaft und Zusammengehörigkeitsgefühl. „Dabei sein und dazugehören“ war für Peter Haupt in seiner „Fußballerkarriere“ auch das Wichtigste. Und er kennt die Gründe seiner absoluten Torungefährlichkeit. „Ich war ein fauler Hund beim Laufen“, blickt er zurück und seine Teamkollegen von einst pflichten ihm am Barockscheune-Stammtisch nickend bei. Das Eigentor war halt Pech. Beim Meistertipp für die bald beginnende Saison in der Fußball-Bundesliga sind sich Club-Fan Haupt und die angetretenen VfL-Veteranen einig: „Bayern München, wer sonst?“

Vereine der Ausstellung

16 Vereine präsentieren sich in der Ausstellung: Turnverein 1861 Volkach, Reha-Sportgruppe Volkach-Kolitzheim, DJK Rimbach, SV Obervolkach, Realschule des Klosters St. Maria Volkach, FC Fahr, VfL Volkach, SV Eichfeld, DJK Astheim, Tennisclub Volkach, Reit- und Fahrverein Mainschleife, Modellbaufreunde Volkach, Tanzsportclub Volkach, SC Gaibach, HSG Volkach und SV Krautheim.

Die Ausstellung über die Volkacher Sportvereine im Museum Barockscheune kann besichtigt werden: freitags von 14 bis 17, samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung: Tel. (0 93 81) 40 112.