Wo Flüchtlinge Mitspieler sind

Für ihr Engagement bei der Integration von Flüchtlingen auf dem Fußballplatz hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) mehrere Vereine aus dem Landkreis Kitzingen mit Geld- und Sachspenden gewürdigt. Dem Bezirksligisten SSV Kitzingen überreichte Würzburgs Kreisvorsitzender Marco Göbet einen Scheck über 500 Euro aus der Aktion „1:0 für ein Willkommen“ der Egidius-Braun-Stiftung des DFB. Beim SSV trainieren regelmäßig vier bis fünf jugendliche Flüchtlinge bei den U17- und U19-Junioren.

Zwei der Neuzugänge besitzen bereits einen Spielerpass, weitere Anträge sollen zeitnah gestellt werden. Vor kurzem erzielte einer der Jungen sein erstes Pflichtspieltor für die Kitzinger: Der eingewechselte Tsige Grmay traf in der U19-Junioren-Partie gegen die JFG Kreis Karlstadt II. Treibende Kraft im Verein ist die Jugendabteilung mit Jugendleiter Horst Held. Die Neulinge werden auch mit Sportausstattung unterstützt.

Der Schweinfurter Kreisvorsitzende Gottfried Bindrim überreichte die Schecks an den TSV Nordheim und die SG Klein-/Großlangheim und die aus Mitteln der BFV-Sozialstiftung finanzierte Sportausrüstung an den SV-DJK Sommerach. Damit würdige der Verband die vielfältige Arbeit auf und neben dem Rasen. „Gleichzeitig“, so sagte Bindrim auf dem Sportgelände in Nordheim, „soll es ein Ansporn für viele andere sein, sich ebenfalls aktiv einzusetzen.“