Wiesentheider Aufbauhilfe

Bezirksliga Ost

TSV Münnerstadt – TSV Gochsheim 1:3 FC Bad Kissingen – TSV/DJK Wiesentheid 2:1 SV Riedenberg – FC Thulba 1:0 TSV Rannungen – FSV Krum 1:5 Oberschwarzach/Wiebelsb. – TSV Knetzgau 3:3 DJK Unterspiesheim – TSV Forst 3:1 FC Geesdorf – SG Sömmersdorf/Obbach 1:0 DJK Dampfach – FC Strahlungen 2:3

1. (1.) DJK Unterspiesheim 6 4 2 0 15 : 5 14 2. (5.) FC Geesdorf 5 3 1 1 11 : 5 10 3. (2.) Oberschwarzach/Wiebelsb. 5 3 1 1 12 : 7 10 4. (7.) SV Riedenberg 5 3 1 1 7 : 4 10 5. (3.) DJK Dampfach 5 2 2 1 6 : 4 8 6. (4.) TSV Forst 5 3 1 1 11 : 5 7 7. (12.) FSV Krum 5 2 1 2 11 : 8 7 8. (6.) FC Thulba 5 2 1 2 10 : 8 7 9. (8.) TSV/DJK Wiesentheid 5 2 0 3 4 : 5 6 10. (13.) FC Strahlungen 5 2 0 3 7 : 11 6 11. (9.) TSV Rannungen 6 2 0 4 4 : 16 6 12. (10.) SG Sömmersdorf/Obbach 5 1 2 2 3 : 4 5 13. (11.) TSV Münnerstadt 5 1 2 2 6 : 9 5 14. (15.) TSV Gochsheim 5 1 1 3 6 : 10 4 15. (14.) FC Bad Kissingen 5 1 1 3 4 : 8 4 16. (16.) TSV Knetzgau 5 0 2 3 5 : 13 2

Dem TSV Forst wurden drei Punkte abgezogen

FC Bad Kissingen – TSV Wiesentheid 2:1 (1:0). Nach einem gelungenen Start mit zwei Siegen musste Wiesentheid in der Saalestadt die dritte Niederlage in Folge einstecken. Der letzte Heimsieg der Gastgeber datierte aus Oktober 2016. Damals war Bad Kissingen noch Tabellenführer gewesen. Auch damals hieß der Wiesentheid, der mit einer 1:5-Schlappe abreiste. Diesmal gab es nur ein 1:2. Nach ausgeglichenem Beginn übernahm Bad Kissingen das Ruder. Doch es dauerte bis kurz vor dem Seitenwechsel, ehe Wiesentheids Torwart Jan Molitor, der eine tolle Leistung bot, nach einem Eckball überwunden wurde. Mit dem ersten sehenswerten Spielzug gelang Wiesentheid durch Kai Zierock der Ausgleich. Doch wenig später übernahmen wieder die Saalestädter die Initiative. Jan Molitor hielt seine Mannschaft durch tolle Paraden im Spiel, und Wiesentheid durfte auf einen Punkt hoffen. Kurz vor Schluss zerstörte Anthony Brinkley dann aber die Hoffnungen.

Tore: 1:0 Andrei Puscas (39.), 1:1 Kai Zierock (55.), 2:1 Anthony Brinkley (89.). Zuschauer: 70.

FC Geesdorf – SG Sömmersdorf/Obbach 1:0 (0:0). Geesdorf tat sich gegen einen Gegner, der recht tief stand und mit Manndeckung agierte, lange recht schwer. Man konnte sich nur schwer Lücken erspielen, und so blieben die Möglichkeiten bis zur Pause rar. Lediglich Stefan Weiglein hatte eine gute Möglichkeit. Aber auch von Sömmersdorf ging wenig Gefahr aus. Nach der Pause wurde es dann besser. Nun war mehr Bewegung im Spiel. Es ergaben sich Räume. Nach einer Flanke von Markus Pfeufer köpfte Mohamed Rmeithi zur Führung ein. In der Folgezeit ließen die Geesdorfer die Chancen zum 2:0 und 3:0 liegen. Das hätte fast den Sieg gekostet. In den letzten zehn Minuten wurde es noch einmal brenzlig. Sömmersdorf agierte mit langen Bällen, und Geesdorf hatte noch zwei gefährliche Situationen zu überstehen.

Tore: 1:0 Mohamed Rmeithi (67.). Zuschauer: 70.