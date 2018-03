Wiesentheid kitzelt die Nerven

Bezirksliga Ost

SV-DJK Oberschwarzach – FC Geesdorf 1:1 FT Schweinfurt – FC Bad Kissingen 2:1 SV Riedenberg – TSV/DJK Wiesentheid 2:3 SV-DJK Unterspiesheim – FSV Krum 0:1 TSV Münnerstadt – TSV Gochsheim 1:0 FC Strahlungen – TSV Forst 2:1 DJK Dampfach – FC Gerolzhofen 1:1 SV Euerbach/Kützberg – SV Ramsthal 0:1

1. (1.) FC Bad Kissingen 13 10 1 2 36 : 16 31 2. (2.) DJK Dampfach 13 8 2 3 31 : 24 26 3. (5.) TSV Münnerstadt 13 8 1 4 26 : 15 25 4. (3.) SV Euerbach/Kützberg 13 7 3 3 21 : 8 24 5. (4.) TSV Gochsheim 13 7 2 4 23 : 18 23 6. (6.) SV-DJK Oberschwarzach 13 6 3 4 18 : 17 21 7. (8.) FC Geesdorf 13 5 5 3 18 : 16 20 8. (7.) TSV Forst 13 5 4 4 23 : 20 19 9. (10.) FC Strahlungen 13 5 3 5 18 : 19 18 10. (11.) TSV/DJK Wiesentheid 13 5 2 6 26 : 27 17 11. (12.) FSV Krum 13 4 4 5 17 : 20 16 12. (9.) SV-DJK Unterspiesheim 13 5 1 7 19 : 23 16 13. (13.) SV Riedenberg 13 3 3 7 20 : 23 12 14. (14.) FT Schweinfurt 13 3 3 7 13 : 28 12 15. (15.) SV Ramsthal 13 3 0 10 16 : 34 9 16. (16.) FC Gerolzhofen 13 1 1 11 14 : 31 4

SV-DJK Oberschwarzach – FC Geesdorf 1:1 (0:0). Geesdorfs Trainer Hassan Rmeithi fiel es schwer, ein Fazit zu ziehen. „Nach den Chancen, die wir in den ersten siebzig Minuten hatten, hätten wir das Spiel klar gewinnen müssen. Nach neunzig Minuten mussten wir aber froh über das Remis sein. So komisch das sich anhören mag.“ Er hatte diesmal einen defensiveren Part eingenommen, damit Stefan Weiglein offensiver agieren konnte.



Die Taktik ging auf. Aber die Geesdorfer stießen erneut auf ein Problem, das sie seit Wochen mit sich schleppen. „Wir hatten in der ersten Hälfte drei hundertprozentige Chancen“, sagte Rmeithi. Genutzt haben sie sie nicht. Oberschwarzachs Torwart Sebastian Röckelein bekam immer eine Hand an den Ball und hielt zur Halbzeit das torlose Unentschieden fest.

Auch nach der Halbzeit war Geesdorf die aktivere Elf. Stefan Weiglein und Daniel Wagner boten sich erneut Gelegenheiten zur Führung. Aber die gelang Weiglein erst nach rund einer Stunde. Wagner hätte die Begegnung entscheiden können, aber er übersah in der Situation den besser postierten Mohamed Rmeithi – und scheiterte. Nun kam die Zeit der Oberschwarzacher. Sie wechselten aus und agierten nun mit zwei Spitzen. Vorne im Angriff hatten sie nun die Lufthoheit und besonders bei Standardsituation wurde es brandgefährlich. Sebastian Reinstein traf zum Ausgleich, und bis zum Schluss hatte Geesdorf noch brenzlige Situationen zu überstehen.

Tore: 0:1 Stefan Weiglein (62.), 1:1 Sebastian Reinstein (80.). Zuschauer: 150.

SV Riedenberg – TSV/DJK Wiesentheid 2:3 (0:0). Mit drei wichtigen Punkten in Riedenberg hat Wiesentheid seinen Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößert. „Es war ein Spiel zweier Mannschaften, die um den Ligaverbleib spielen“, sagte Wiesentheids Trainer Stefan Schoeler. In der ersten halben Stunde war Riedenberg die aktivere Mannschaft, besaß eine gute Möglichkeit. Da hatte Wiesentheid Glück, dass der Ball nur an den Pfosten ging. Dann kam der Gast aber etwas besser ins Spiel, und Florian Eschenbacher hatte zwei klasse Chancen.

Die erste Hälfte sah Schoeler noch als langweilig an. Nach dem Seitenwechsel kam seine Mannschaft dann besser ins Spiel. Nach einer Stunde gab es zehn turbulente Minuten auf beiden Seiten. Riedenberg ging nach einer Stunde in Führung,. Der Torjubel war noch nicht verhallt, da traf Martin Seitz zum Ausgleich. Die Führung Wiesentheids durch Paul Kaiser glich Riedenberg eine Minute später aus. Markus Pfeufer gelang dann nur wenig später ein weiterer Treffer zum Sieg für Wiesentheid. Fünf Treffer in sieben Minuten, nichts für schwache Nerven.

Tore: 1:0 Philipp Dorn (60.), 1:1 Martin Seitz (61.), 1:2 Paul Kaiser (63.), 2:2 Benedikt Carton (64.), 2:3 Markus Pfeufer (67.). Zuschauer: 120.

Restprogramm