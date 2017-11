Wiesentheid holt seine Stärken ans Licht

Einen unerwartet klaren Sieger fand am Samstag das Land-kreis-Derby in der U19-Bezirksoberliga. Der Nachwuchs des TSV-DJK Wiesentheid bezwang den SSV Kitzingen mit 4:0 (2:0) – und zeigte dabei seine bislang beste Leistung in dieser Runde. „Es war mir klar, dass es irgendwann mal klappen muss. Die Mannschaft ist stärker, als es der Tabellenplatz aussagt“, stellte Trainer Helmut Helbich fest.



Enttäuscht äußerte sich dagegen Kitzingens Trainer Dominik Held. Zu keiner Zeit habe sein Team Normalform erreicht, so dass die Niederlage in Ordnung ging. Neben den Toren fingen sich die Kitzinger wohl aus Frust auch noch drei Zeitstrafen. Zudem musste Mittelfeldakteur Luca Blaimer nach 19 Minuten verletzt das Feld räumen.

Die Wiesentheider begannen mit Schwung, Leon Beßler und Jan Kreß vergaben zunächst noch ihre Chancen. Dann setzte sich Manuel Kohles schön auf außen durch, passte quer auf Martin Grießmann. Der ließ seinen Gegner stehen ließ und traf aus 16 Metern zum 1:0 (29.). Der SSV besaß kurz darauf seine beste Möglichkeit im Spiel. Ein Freistoßball Vincent Helds streifte nur den Pfosten (35.), gleich darauf zischte ein Schuss von ihm knapp am Gehäuse der Gastgeber vorüber. Insgesamt leisteten sich die Kitzinger zu viele Fehler im Spielaufbau.

Ein Handspiel von Kitzingens Torhüter Fabian Zehn in der 45. Minute vor der Strafraumgrenze führte gleich zur doppelten Strafe. Zum einen verwertete Wiesentheids starker Lenker Martin Grießmann den Freistoß zum 2:0, zum anderen verhängte Schiedsrichter Joachim Feuerbach eine Zeitstrafe gegen Vincent Held, da er den Abstand in der Mauer nicht einhielt. Und auch Torwart Zehn musste wegen Reklamierens für fünf Minuten raus.

Die unnötige Hektik tat vor allem dem Spiel der Gäste nicht gut. Kurz nach der Halbzeit schied auch Held verletzt aus, das Auswechselkontingent der Kitzinger war damit bereits ausgeschöpft. Zwei halbe Torgelegenheiten boten sich dem SSV noch: bei einem Schuss Toni Ködels (60.) und einem Kopfball Kevin Brandmanns (63.). Kurz darauf setzte Wiesentheid noch einen drauf: Leon Beßler lief bei einem Konter allen davon und vollendete zum 3:0 (65.).



Auch in der Folge ließ die Abwehr um Kapitän Kai-Uwe Beuerlein kaum etwas zu für den Gegner. Vorne nutzte die Heimelf geschickt die Räume. Ein Heber Simon Ruppensteins brachte rund zehn Minuten vor dem Ende Gewissheit: Mit dem 4:0 war die Partie gelaufen. Der klare Erfolg freute die Wiesentheider, die nach durchwachsenem Start in die Runde nun auf Aufwind hoffen.



Mit undisziplinierter Spielweise habe sich der Gegner zwar selbst aus dem Konzept gebracht, meinte TSV/DJK-Trainer Helbich, aber das konnte ihm egal sein. „Endlich zeigte die Mannschaft, was in ihr steckt. Wir standen hinten sehr sicher und waren auch nach vorne stets gefährlich“, sagte er zufrieden.

Die Statistik des Spiels TSV/DJK Wiesentheid – SSV Kitzingen 4:0 (2:0) Wiesentheid: Nasca – Kohles, Kreß, Beuerlein, Rüdling, Vogel, Hilpert, Reuß, Grießmann, Beßler, Wendel – Eingewechselt: Dingeldein, Ruppenstein. Kitzingen: Zehn – Ehrlich, Fischer, Kleinschrodt, Yildirim, Luca Stumpf, Samuel Stumpf, Held, Özer, Blaimer, Brandmann. – Eingewechselt: Ködel, Mergenthaler, Öcek. Schiedsrichter: Joachim Feuerbach (Frankenwinheim). Zuschauer: 50. Tore: 1:0 Martin Grießmann (29.), 2:0 Grießmann (45.), 3:0 Leon Beßler (65.), 4:0 Simon Ruppenstein (79.). Gelbe Karten: Brandmann, Luca Stumpf, Zehn, Samuel Stumpf. Zeitstrafen: Held (20.), Zehn (45.), Kleinschrodt (71.).

U19 Bezirksoberliga

FC Sand – JFG Kreis Würzburg Südwest 2:0 TSV Bergrheinfeld – TSV Großbardorf 1:3 SV Heidingsfeld – DJK-TuS Leider 1:2 VfR Goldbach – JFG Hochspessart 2:0 TSV/DJK Wiesentheid – SSV Kitzingen 4:0 SpVgg Hösbach-Bahnhof – SG Jahn Winkels 3:2