Was Großlangheims Frauen freut

Bezirksoberliga Männer

TSV Lohr II – TV Großlangheim 32:18 TSV Rödelsee – FC Bad Brückenau 35:29 TSV Partenstein – HSG Volkach 29:24 MHV Schweinfurt – DJK Waldbüttelbrunn II 34:29 TG Höchberg – TV Gerolzhofen 26:27 SV Michelfeld – DJK Rimpar III 26:17

1. (2.) SV Michelfeld 3 3 0 0 81 : 63 6 : 0 2. (4.) TSV Rödelsee 3 3 0 0 88 : 78 6 : 0 3. (1.) FC Bad Brückenau 4 3 0 1 131 : 113 6 : 2 4. (5.) TV Gerolzhofen 4 3 0 1 112 : 105 6 : 2 5. (3.) HSG Volkach 3 2 0 1 80 : 80 4 : 2 6. (7.) TSV Partenstein 4 2 0 2 100 : 90 4 : 4 7. (9.) MHV Schweinfurt 4 2 0 2 117 : 118 4 : 4 8. (6.) DJK Waldbüttelbrunn II 3 1 0 2 73 : 81 2 : 4 9. (12.) TSV Lohr II 4 1 0 3 119 : 114 2 : 6 10. (8.) DJK Rimpar III 4 1 0 3 88 : 102 2 : 6 11. (10.) TG Höchberg 3 0 0 3 62 : 72 0 : 6 12. (11.) TV Großlangheim 3 0 0 3 61 : 96 0 : 6

TSV Lohr II – TV Großlangheim 32:18 (18:10). Um vier fehlende Rückraumspieler geschwächt, bekamen die Großlangheimer in der Abwehr keinen Zugriff. Im Positionsangriff taten sie sich ohne Rückraumschützen gegen die defensive 6:0-Abwehr Lohrs schwer. Einfache Fehler führten dabei zu schnellen Kontergegentoren. „Dennoch haben wir bis zum Schluss gekämpft“, sagte Großlangheims Spielertrainer Sebastian Sterk. Vor allem Jugendspieler Julian Henke lobte er für seinen engagierten Einsatz.

Lohr: Baudisch 9/3, Seltsam 7, Bernard 4/2, Mark Hartig 3, Nigg Hartig 2, Wehner 2, Röder 2, Mill 2, Fietz 1. Großlangheim: Fröstl 9/5, Nicola 3, Dürr 2, Östreicher 2, Sterk 1, Henke 1.

TSV Rödelsee – FC Bad Brückenau 35:29 (15:16). Mit einem starken Aufsteiger hatte es Rödelsee zu tun. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit wechselnder Führung ließen die Gastgeber einige klare Chancen aus. Nach dem schnellen Rückstand anfangs der zweiten Hälfte stellte Rödelsee seine Abwehr um, und binnen fünf Minuten war das Spiel gedreht. „In der letzten Viertelstunde hatten wir alles im Griff“, sagte Trainer Radovan Suchy.

Rödelsee: Hammer 9, Pruy 9/4, Endriß 4, Reichhard 3/3, Demel 3, Burger 2, Suchy 2, Strietzel 2, Heß 1. Bad Brückenau: Tom Schumm 8, Dietrich 7/3, Müller 5, Nick Schumm 3, Weiner 2, Hoch 2, Bott 1, Bauer 1/1.

TSV Partenstein – HSG Volkach 29:24 (11:14). Volkach zeigte in der Abwehr seine Stärken, spielte nach vorne aber zu einfallslos. Dennoch blieb die Partie ausgeglichen. Kurz vor der Pause bestraften die Gäste einige Fehler des Gegners und gingen zur Halbzeit in Führung. Danach lagen beide Teams zunächst wieder gleichauf, am Ende aber setzte sich Partenstein durch. „Wir haben uns selbst geschlagen, nur das Ergebnis fiel zu hoch aus“, sagte HSG-Trainer Stefan Knötgen nach der ersten Niederlage.

Partenstein: Diehl 9/1, Haberberger 6, Steigerwald 3, Pürckhauer 3, Rützel 2, Völker 2, Grundler 2, Lang 2. Volkach: Lutz 6, Seitzer 5, Baumann 4/3, Hübner 3, Liebenstein 2, Kimmel 1, Götz 1, Fertig 1, Klinger 1.

Bezirksoberliga Frauen

TSV Lohr – TG Heidingsfeld 24:20 TG Höchberg – TV Großlangheim 19:23 HSG Volkach – TV Marktsteft 20:19 SpVgg Giebelstadt – HG Maintal 16:19

1. (2.) HSG Volkach 2 2 0 0 48 : 40 4 : 0 2. (4.) TSV Lohr 2 2 0 0 49 : 43 4 : 0 3. (5.) TV Großlangheim 2 2 0 0 46 : 41 4 : 0 4. (7.) HG Maintal 2 1 0 1 42 : 41 2 : 2 5. (3.) TG Höchberg 2 1 0 1 36 : 36 2 : 2 6. (1.) SpVgg Giebelstadt 2 1 0 1 49 : 33 2 : 2 7. (8.) SG Dettelbach/Bibergau 1 0 0 1 13 : 17 0 : 2 8. (10.) VfL SF Bad Neustadt 1 0 0 1 14 : 33 0 : 2 9. (6.) TV Marktsteft 2 0 0 2 41 : 43 0 : 4 10. (9.) TG Heidingsfeld 2 0 0 2 41 : 52 0 : 4

TG Höchberg – TV Großlangheim 19:23 (6:12). Die Großlangheimerinnen kontrollierten bereits in der ersten Halbzeit das Spiel und kamen mit einer starken Defensive zu einfachen Toren. Aus der geschlossenen Mannschaftsleistung ragten Barbara Saum und Ulrike Kutschera im Feld sowie Torhüterin Elisabeth Schiffmeyer als sicherer Rückhalt heraus. „Besonders hat sich die Mannschaft gefreut, dass Sophia Bienert nach dreijähriger Pause ihr Comeback gegeben hat“, sagte Trainer Markus Güntner.

Höchberg: Gehrig 11, Feuchter 3/1, Collmann 3, Sunbat 2. Großlangheim: Kutschera 10/5, Barbara Saum 7/1, Bergmann 2, Bienert 1, Ilona Schmitt 1, Michel 1, Dürr 1.

HSG Volkach – TV Marktsteft 20:19 (10:8). Ein Kopf-an-Kopf-Rennen entwickelte sich zwischen den beiden Mannschaften in der zweiten Halbzeit. Volkach hatte in der ersten Hälfte mit bis zu vier Toren geführt, aber Marktsteft holte den Rückstand mit einem Tor Jule Hertleins zum 16:16 eine Viertelstunde vor Schluss erstmals auf. Volkach setzte sich mit einem Kraftakt in nur einer Minute noch einmal mit zwei Toren ab und brachte den knappen Vorsprung ins Ziel.

Volkach: Wagenhäuser 8/3, Krämer 3, Teresa Werner 3/1, Wirsching 2, Scheller 2, Schlachter 1, Schuster 1. Marktsteft: Wendel 4/1, Belitzer 3/1, Dennerlein 3, Hertlein 2, Greta Hirsch 2, Müller-Scholden 2, Lenzer 1, Luisa Hirsch 1, Bergmann 1.

SpVgg Giebelstadt – HG Maintal 16:19 (6:6). Nur wenige Tore fielen in der ersten Halbzeit. Es dauerte zehn lange Minuten, bis aus einem 2:3 ein 3:4 geworden war. Nach dem Wechsel setzte sich Maintal eine Viertelstunde vor Schluss mit Nadine Baunachs 15:11 auf vier Tore ab. Giebelstadt, das alle drei Siebenmeter verwarf, kämpfte sich in den folgenden fünf Minuten noch einmal durch zwei Tore Juliane Zehnders auf 15:16 heran, doch hatte am Ende das Nachsehen.

Giebelstadt: Mainka 4, Paul 3, Merz 3, Zehnder 2, Müller 2, Kleinschnitz 1, Rumpel 1. Maintal: Baunach 7/2, Arnold 3, Ortmann 2, Weber 2, Ellhöft 2, Ochsner 2, Leiher 1.