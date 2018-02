Walter bleibt in Volkach der Unvollendete

Eine Fußballmannschaft zu ergründen und zu entwickeln, ihre Charaktere zu durchschauen und zu schulen, das alles erfordert Zeit und Geduld. Jürgen Walter hat sich diese Zeit gerne und oft genommen, weil er nicht nur Visionär sein mochte, sondern auch Gestalter, weil er nicht nur Ziele entwerfen, sondern sie auch erreichen wollte. Ein ganzes Jahrzehnt blieb er Trainer in Höchberg. Jeweils sechs Jahre verbrachte er in Sulzfeld und Untereisenheim – und in Dettelbach hielt es ihn immerhin vier Jahre. Nun aber, in Volkach, soll nach zwei Jahren Schluss sein. Zum Saisonende steigt Walter beim Kreisklassisten aus. Nicht ganz freiwillig, wie man seinen Worten entnehmen kann. „Ich war“, so sagt er, „noch nicht fertig mit der Mannschaft.“

Auf Platz sechs hatte er den VfL im Sommer 2014 von seinem Vorgänger Bernd Barget übernommen, im grauen Mittelmaß also. Und sein Auftrag, wieder Farbe ins Spiel zu bringen, war schon im ersten Jahr erfüllt. Im Training scharte er anfangs 30 Leute um sich. Nach eindreiviertel Jahren sind es im Durchschnitt immer noch 22,3 Mann je Einheit. Für derlei Daten hat Walter ein Faible. Sie zeigen ihm, dass er mit seinem Weg nicht so falsch liegen kann.

„Wenn die Jungs gefordert und gefördert werden, dann sind sie auch da“, sagt er. Walter spürte, dass sich beim VfL etwas entwickeln ließe. Im ersten Jahr führte er den Klub auf Rang drei. Für den Einzug in die Aufstiegsrelegation fehlten letztlich zwei Punkte.

Und auch jetzt sieht Walter „Lichtstrahlen am Horizont“. Als Tabellenzweiter steht Volkach erneut auf dem Sprung nach oben. Platz eins scheint bei zehn Punkten Rückstand auf Stadelschwarzach zwar unerreichbar, doch über die Relegation könnte es klappen. „Ich hoffe, es gibt am Schluss die Belohnung“, sagt der Trainer, der „schon oft genug aufgestiegen ist“ und dieses Glücksgefühl nun auch seiner Mannschaft gönnen will. Die Früchte des Erfolgs wird der Rottendorfer nicht mehr ernten können. Der Vorstand, seit April 2015 ein Gremium aus vier gleichberechtigten Entscheidern, hat sich für einen anderen Weg entschieden – zwei junge Spielertrainer, Albert Fischer (35) und Sebastian Otto (30), werden im Sommer Walter beerben. Der 61-Jährige, verpflichtet vom früheren Vorsitzenden Stefan Söllner und dessen Team, mag sich zu den Trennungsgründen nicht näher einlassen, er benutzt die branchenübliche Chiffre der „unterschiedlichen Auffassungen“.

Das Verhältnis zur Mannschaft hat unter diesen atmosphärischen Störungen laut Walter nicht gelitten. „Es macht unheimlich viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten und gemeinsam etwas zu erreichen“, sagt er. „Sehr eng“ seien in diesen knapp zwei Jahren alle zusammengewachsen. Dieses gegenseitige Vertrauen war und ist für ihn die Basis seiner Arbeit.

Wer Walter kennt, der weiß, dass er bis zur letzten Sekunde um den maximalen Erfolg kämpfen wird. Als Trainer lodert in ihm das Feuer einer verzehrenden Leidenschaft – und doch geht er die Sache inzwischen gelassener an, sieht er manches nicht mehr so verbissen wie früher. Vor vier Monaten ist er in Pension gegangen. Er hat jetzt Muße für Haus und Garten und Zeit für sein 13 Monate altes Enkelkind, eine „wunderbare Aufgabe“, wie er sagt. Und er hofft, dass er seinen Spielern eine Spur dieser Lockerheit mitgeben könne, damit sie nicht verkrampfen auf der Zielgeraden der Saison.

Acht Etappen sind noch zu absolvieren – und schon die nächste führt Walter an die Stätte einer alten Liebe. Beim ASV Untereisenheim erlebte er von 2004 bis 2010 eine „mehr als angenehme Zeit“ als Trainer; nun ist der Klub zu einem der schärfsten Rivalen im Rennen um Rang zwei geworden, dessen Bilanz sich ähnlich eindrucksvoll liest wie die der Volkacher. Unter Walter hat der VfL in fast zwei Jahren nur sieben Ligaspiele verloren, in dieser Saison ist es sogar erst eines. Doch den Verein drückt die Last von sieben Unentschieden, exemplarisch das 1:1 vor drei Wochen in Lindach, als der Gegner in der Nachspielzeit aus vierzig Metern Torentfernung noch zum Ausgleich kam. Walter, der zur neuen Runde den TSV Biebelried übernehmen wird, will im Endspurt mit Volkach angeschlagene Spieler wie seinen Torjäger Michael Klug schonen und setzt auf „Herz-Schmerz-Typen“ wie Maximilian Fuß oder Johannes Unger. Er hat die Charaktere inzwischen durchschaut.