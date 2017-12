Volkachs Frauen bestehen Härtetest

Bezirksoberliga Männer

HSC Bad Neustadt II – HSG Volkach 26:28 TV Marktsteft – TSV Rödelsee 28:28 TSV Partenstein – TSV Lohr II 24:20 TV Gerolzhofen – TG Würzburg 29:34 DJK Waldbüttelbrunn II – DJK Rimpar III 25:22

1. (2.) TV Marktsteft 9 6 3 0 257 : 202 15 : 3 2. (1.) DJK Rimpar III 10 7 1 2 273 : 242 15 : 5 3. (3.) TSV Lohr II 10 7 0 3 273 : 246 14 : 6 4. (4.) TSV Rödelsee 9 6 1 2 258 : 225 13 : 5 5. (5.) TSV Partenstein 9 5 2 2 253 : 232 12 : 6 6. (9.) DJK Waldbüttelbrunn II 8 4 0 4 206 : 204 8 : 8 7. (6.) MHV Schweinfurt 9 3 2 4 227 : 229 8 : 10 8. (8.) HSG Volkach 9 4 1 4 239 : 248 9 : 9 9. (7.) TV Großlangheim 8 3 1 4 212 : 218 7 : 9 10. (11.) TG Würzburg 9 3 0 6 249 : 272 6 : 12 11. (10.) TV Gerolzhofen 9 3 0 6 258 : 259 6 : 12 12. (12.) HSC Bad Neustadt II 8 1 1 6 215 : 248 3 : 11 13. (13.) TV Ochsenfurt 9 0 0 9 207 : 302 0 : 18

HSC Bad Neustadt II – HSG Volkach 26:28 (15:12). Volkachs knapper Sieg beim Tabellenvorletzten in Neustadt entsprang laut Trainer Stefan Knötgen einer wechselhaften Leistung seiner Mannschaft. Die hatte zu Beginn zwar mit zwei Toren in Führung gelegen, doch drehte Bad Neustadt den Zwischenstand bis zur Halbzeit um. „Wir ließen Einstellung und Ernsthaftigkeit vermissen“, erklärte Knötgen.



Mit einer besseren Leistung und einem 6:1-Lauf gelang Volkach kurz die Wende, aber wiederum verfiel die Mannschaft in alte Muster. Erst mit einem Schlussspurt, „als wir uns auf unsere Stärken besannen und letzte Kräfte mobilisierten“, reichte es noch zum wichtigen Erfolg. „Zwei Punkte geholt“, lautete Knötgens prägnantes Fazit.



Bad Neustadt II: Jamie Wagenbrenner 8, Adam Pal 6, Pascal Mecky 4, Philipp Wurm 4/1, Lukas Janfrüchte 2, Felix Landgraf 1, Michael Schmidt 1. Volkach: Michael Hübner 8, Sebastian Seitzer 6, Daniel Wagner 2, Christian Liebenstein 4, Christian Hering 2, Tim Fertig 2, Kai Baumann 1, Sebastian Götz 1, Maximilian Weimann 1, Thorsten Klinger 1/1.

Bezirksoberliga Frauen

TG Heidingsfeld – MHV Schweinfurt 12:29 TV Marktsteft – TSV Lohr abges. HSG Volkach – TV Großlangheim 23:22 VfL Spfr. Bad Neustadt – SpVgg Giebelstadt 24:23

1. (1.) MHV Schweinfurt 8 7 1 0 181 : 112 15 : 1 2. (2.) HSG Volkach 7 6 1 0 182 : 96 13 : 1 3. (3.) VfL Spfr. Bad Neustadt 7 5 0 2 189 : 157 10 : 4 4. (4.) TV Großlangheim 7 3 1 3 154 : 147 7 : 7 5. (5.) TG Höchberg 5 3 0 2 97 : 83 6 : 4 6. (6.) TSV Lohr 6 2 0 4 96 : 123 4 : 8 7. (7.) SpVgg Giebelstadt 7 1 1 5 133 : 157 3 : 11 8. (8.) TG Heidingsfeld 8 1 0 7 142 : 231 2 : 14 9. (9.) TV Marktsteft 5 0 0 5 84 : 152 0 : 10

HSG Volkach – TV Großlangheim 23:22 (13:10). Schon in der vergangenen Woche hatte Volkachs Trainer Peter Mahler mit Blick auf das Heimspiel gegen Großlangheim vor einem „ersten wirklichen Härtetest“ für seine Mannschaft gewarnt. Er behielt Recht mit seiner Einschätzung, denn dieser Gegner verlangte Volkach alles ab. „Wir mussten uns auf eine komplett andere Gangart einstellen. Das war harte Arbeit“, so Mahler. Ein Unentschieden wäre für ihn angesichts der letzten zehn Minuten sogar angemessen gewesen.

„Es war ein schnelles und kampfbetontes Spiel. Jeder hat alles gegeben“, meinte Großlangheims Spielerin Melanie Dürr. Volkach setzte sich nach zwanzig Minuten auf 10:7 ab und behauptete diesen Vorsprung bis zur Halbzeit. Großlangheim ließ sich aber nicht abhängen und hielt nach der Pause den Rückstand über lange Zeit bei maximal zwei Toren. „Sie waren richtig gut auf- und eingestellt“, sagte Mahler über die Gäste.



„Beim 20:15 hatten wir das Spiel eigentlich entschieden. Aber plötzlich löste sich meine Abwehr auf“, stellte er fest. In der Schlussphase lag dann nur noch ein Tor zwischen den beiden Mannschaften. Volkach behauptete in der Schlussminute den Ball und brachte den Vorsprung ins Ziel. „Es war ein attraktives Spiel, zum Anschauen sicherlich gut“, meinte Dürr dennoch. Und Mahler bestätigte beiden Mannschaften einen „Kampf mit offenen Visier“.



Volkach: Hannah Wagenhäuser 7/2, Sophia Scheller 5, Sophie Krämer 3, Ellen Hünting 2, Alina Manger 2, Sophia Werner 2, Linda Wirsching 1, Michaela Müller 1. Großlangheim: Uli Kutschera 5, Pia Scholz 4/4, Anna Ritzler 3, Melanie Dürr 3, Franziska Krißmer 3, Anna Saum 2, Ramona Hemberger 1, Elena Bergmann 1.

VfL Spfr. Bad Neustadt – SpVgg Giebelstadt 24:23 (11:8). Rasch waren die Giebelstädterinnen in Rückstand geraten. Nachdem sie Mitte der ersten Hälfte mit 4:8 hinten gelegen hatten, gelang es ihnen zwar, bis zum Seitenwechsel auf drei Treffer zu verkürzen. Die Neustädterinnen kamen allerdings besser aus der Kabine und distanzierten ihren Gegner abermals bis auf 8:14.



Trotz des Ausfalls dreier Spielerinnen gab sich Giebelstadt nicht auf und holte in der spannenden Schlussphase Tor um Tor auf. Trainer Ralph Scheckenbach trauerte im Rückblick einem Punkt nach. „In einem am Ende dramatischen Spiel war das Glück leider nicht auf unserer Seite. Der Pfosten verhinderte den verdienten Ausgleich“, sagte er nach der fünften Saisonniederlage seiner Mannschaft.



Bad Neustadt: Martina Schrameyer 9/2, Anna-Lena Paech 5, Luisa Braun 4, Ramona Gerhardt 2, Sophie Süssner 2, Julia Kessler 1, Lisa Mosandl 1. Giebelstadt: Juliane Zehnder 7, Leonie Mainka 4, Annika Merz 4, Laura Hofmann 3, Patricia Müller 2, Rica Schlör 1, Annabell Ressler 1, Franziska Rumpel 1.