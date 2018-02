Volkacher wachsen über sich hinaus

Der VfL Volkach hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Gegen den favorisierten Tabellenzweiten aus Eibelstadt feierten die Volleyballer von der Mainschleife einen überzeugenden 3:0 (25:22, 25:8, 25:21)-Erfolg und brauchen nun nur noch einen Zähler zum endgültigen Ligaverbleib. Auf der anderen Seite enttäuschte der Meisterschaftskandidat auf ganzer Linie. Damit scheint der Titeltraum der Eibelstädter wie eine Seifenblase zerplatzt.

Ungläubig schritt Raimund Wagenhäuser im dritten Durchgang immer wieder an der Seitenlinie entlang und traute seinen Augen kaum, was er auf dem Spielfeld der Volkacher Mainschleifenhalle sah. Denn es waren nicht die favorisierten Eibelstädter, die mit harten und präzisen Schlägen dem Sieg entgegen steuerten, sondern seine Schützlinge. Hochkonzentriert und mit großer Leidenschaft kauften die Gastgeber dem Tabellenzweiten den Schneid ab und bejubelten nach dem verwandelten Matchball einen deutlichen Sieg, der sich für die Truppe von TSV-Spielertrainer Philipp Fäth wie eine Demontage anfühlte. „Ich war mir sicher, dass es hier schwer wird. Wir mussten uns zum Hinspiel nochmals steigern, und das haben wir nicht geschafft“, konstatierte der Übungsleiter nach der Partie.

Denn das Hinspiel hatten seine Schützlinge nach einem 0:2-Rückstand noch knapp im Entscheidungssatz gewonnen. Allerdings fehlten auf Volkacher Seite damals mit Peter Moritz und Hauke Wagenhäuser zwei wichtige Stützen, die im Rückspiel wieder zur Verfügung standen. Dieser Umstand war auch Fäth bewusst, weshalb er seine Sechs nochmals explizit darauf hingewiesen hatte. Dennoch entwickelte sich zu Beginn ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Gastgeber nach wenigen Minuten erstmals mit 10:5 führten, diesen Vorsprung aber beim Stand von 11:11 wieder verspielt hatten. In der Folge lagen die Rotweißen knapp vorne, ehe Eibelstadt, das zuvor neun Siege in Folge gefeiert hatte, in der Endphase des ersten Satzes erstmals mit 21:20 in Führung ging.

Doch auch davon ließen sich die „Ratsherren“ nicht beirren und sicherten sich mit einem krachenden Schmetterschlag von Hauke Wagenhäuser den ersten Satz. „Wir konnten unsere Mittelblocker kaum einsetzen, da wir große Probleme in der Annahme hatten. Sie haben richtig gut aufgeschlagen“, resümierte Fäth, der im zweiten Durchgang mit ansehen musste, wie der Tabellenzweite regelrecht demontiert wurde. Volkach führte schnell mit 10:0 und spielte sich in einen Rausch, dem die Eibelstädter kaum etwas entgegenzusetzen hatten. So ging auch der zweite Durchgang deutlich mit 25:8 an die Gastgeber. „Unsere Angaben waren eine Waffe, so dass sie nicht aufbauen konnten. Wir haben ihre Mittelangreifer kaum ins Spiel kommen lassen“, meinte Trainer Raimund Wagenhäuser nach Spielschluss.

Zu Beginn des dritten Satzes schien es, als könnte sich der Tabellenzweite nochmals aufbäumen. Eibelstadt ging beim 2:0 erstmals in der Partie mit zwei Punkten in Führung. Es sollte aber auch die letzte in der Begegnung sein. Denn fortan übernahmen wieder die Hausherren das Zepter und zogen über 8:5 auf 17:10 davon. Auch als die Gäste nochmals auf drei Zähler herankamen, hatte Volkach die richtige Antwort parat und sicherte sich nach 70 Minuten, wie sollte anders sein an diesem Nachmittag, mit einem Schmetterschlag von Hauke Wagenhäuser den Sieg.

„Besser geht es nicht. Das war mit Abstand unser bestes Spiel. Jeder Spieler ist über sich hinausgewachsen. Zudem war es ein Derby um die Nummer eins in Volleyball-Unterfranken“, frohlockte der VfL-Trainer hernach. Seine Mannschaft steht auch im zweiten Jahr nach dem Aufstieg kurz vor dem Klassenerhalt. In den verbleibenden drei Begegnungen fehlt den Volkachern nur noch ein Punkt.

Ganz anders war die Gemütslage auf Seiten der Gäste. Durch die erste Niederlage nach neun Siegen erhielten ihre Titelambitionen einen herben Dämpfer. „Schwaig wird keinen Punkt mehr abgeben. Wir brauchen uns keine Hoffnungen mehr zu machen. Das ist vorbei“, sagte ein enttäuschter Philipp Fäth. Trotz des Frustes zeigte sich Eibelstadt Spielertrainer jedoch als fairer Verlierer und gratulierte dem VfL zu einer „herausragenden Leistung“.

Bayernliga Nord Männer

TV Faulbach – SC Memmelsdorf 3:0 BSV Bayreuth – TV Erlangen 3:0 VfL Volkach – TSV Eibelstadt 3:0

1. (1.) SV Schwaig II 14 11 3 38 : 18 32 2. (2.) TSV Eibelstadt 13 10 3 32 : 19 28 3. (4.) VfL Volkach 13 6 7 28 : 26 21 4. (3.) SC Memmelsdorf 13 7 6 25 : 25 19 5. (6.) BSV Bayreuth 13 6 7 23 : 24 19 6. (7.) TV Faulbach 13 6 7 22 : 25 18 7. (5.) VC Eltmann II 14 6 8 25 : 31 17 8. (9.) TSV Lengfeld 13 5 8 19 : 31 13 9. (8.) TV Erlangen 14 3 11 20 : 33 13

Die Statistik zum Spiel

VfL Volkach – TSV Eibelstadt 3:0 (25:22, 25:8, 25:21)

Volkach: Sebastian Berger, Johannes Förster, Federico Koch, Hauke Wagenhäuser, Karsten Wagenhäuser, Jonas Thaler, Reif, Tim Schumacher, Bruno Wedrich, Peter Link, Peter Moritz

Eibelstadt: Torben Anderl, Philipp Fäth, Moritz Giehl, Benedikt Gogolin, Severin Groha, Hannes Hofmann, Peter Hofmann, Christian Lochner, Bernhard Löser, Sebastian Paetzel, Robert Weibel, Max Hopperdietzel.