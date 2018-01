Volkach will wieder vorne angreifen

Die Volleyballer des VfL Volkach starten am Wochenende in ihre vierte Bayernliga-Saison. Nach dem in der vergangenen Runde nur knapp in der Relegation verpassten Aufstieg gibt der neue Trainer Johannes Förster ein klares Ziel aus: „Wir wollen oben mitspielen. Das ist nicht unrealistisch“, verkündet er, der als Nachfolger von Raimund Wagenhäuser die Mannschaft betreut.

Förster gehört zu jenem Jahrgang, der beim VfL Volkach in der E-Jugend begann und nun bis an die Spitze der Herren-Bayernliga gekommen ist. Das Gerüst der heutigen Mannschaft bilden nach wie vor einige aus Wagenhäusers damaligem „Volleyball-Kindergarten“. Der gab im Sommer seinen Abschied. Sein Nachfolger trainierte zuletzt die Zweite und stieg nun bei der Ersten ein. Auf der Facebook-Seite wird Johannes Förster so angekündigt: „Mit frischem Wind und einem ganzen Berg an puren Volleyballkompetenzen führt er das Bayernligateam voraussichtlich eben wie sein Vorgänger die nächsten 20 Jahre an.“

Ob das so eintrifft, muss sich zeigen. Zuletzt erlebte Förster beileibe nicht nur sportlich einige aufregende Wochen, ja Monate. Im April wurde er Vater, im Sommer bereitete er sich für sein Staatsexamen als Grundschullehrer vor, das er erst vor wenigen Tagen schrieb. Daneben trimmte er die Volleyballer für die nun anstehende Saison. „Für mich war das ganz schön viel Trubel in letzter Zeit“, meint der 27-Jährige rückblickend.

Mit den Leistungen in den Vorbereitungsspielen und den Trainingseinheiten der letzten Wochen ist Förster zufrieden. Die Runde kann aus Sicht des neuen Trainers beginnen. Die Volkacher Mannschaft sieht er besser und vor allem breiter aufgestellt, als im Vorjahr. Zwar muss der VfL auf seinen Diagonal-Angreifer und Leistungsträger Hauke Wagenhäuser verzichten, der bis Ende Januar in China weilt. Es stießen jedoch drei neue Spieler dazu, wodurch der VfL nun einen etwas breiteren Kader hat.

Zwei der drei Neuzugänge stammen aus den eigenen Reihen. Jonas Hofmann (Mittelblock) und Sebastian Berger (Außenangriff) halfen zwar im Vorjahr bereits mehrmals aus, sie gehörten allerdings zur zweiten Mannschaft. Ein richtiger Neuzugang ist Oliver Stöffler, der zuletzt beim TSV Lengfeld aktiv war. Der 2,01 Meter große Mittelblocker hat seine Stärken im Block, was er bereits in der Vorbereitung zeigte. „Er passt spielerisch und auch menschlich voll zu uns“, sieht Trainer Förster in ihm eine Verstärkung.

In der Vorbereitung legte der Übungsleiter viel Wert auf die Abwehrarbeit. Die Abstimmung zwischen Block und Abwehr galt es zu verbessern, an der Taktik und am Stellungsspiel wurde gefeilt. Dazu gelte es, „die einfachen und leichten Punkte zu machen. Wir müssen mehr die Geschenke und Vorlagen der Gegner annehmen“, meint Förster. Konzentration und Kopf sei hier bei den Spielern gefragt.

Zwar gelte Volkach wohl auch für die Konkurrenz als Favorit, den es zu schlagen gilt. Doch darauf habe sich die Truppe eingesellt, schließlich verfüge sie mittlerweile über einige Erfahrung. „Sie gehen mit manchen Situationen anders um, als früher. Wir haben nicht mehr die Nervosität, sind nicht so leicht überrascht, wenn der Gegner mal was ungewohntes macht“, hat Förster festgestellt.

Froh ist der Übungsleiter, dass Angreifer Peter Link nun so langsam, aber sicher wieder eingreift. Link war bereits für den VCC Eltmann in der Zweiten Liga aktiv und spielt gleichzeitig Fußball beim Bezirksliga-Aufsteiger SC Schwarzach. Dort ist er als Mittelstürmer für Tore zuständig. Link wollte seinen sportlichen Schwerpunkt dieses Jahr mehr auf Fußball legen. Aber seit einiger Zeit trainiert er auch wieder mit den Volleyballern.

Mit Karsten Wagenhäuser und Federico Koch hat der VfL zwei Akteure, die aus beruflichen Gründen nur am Freitag mit der Mannschaft trainieren können. Beide kennen die Abläufe, auch wenn sie nicht immer da sind. Ist das Trainingsmanko ein Nachteil? „Das wird sich zeigen, Zuspieler und Angriff müssen gut harmonieren“, meint Förster. Auch deswegen ist er froh, dass die Mannschaft nun über mehr personelle Alternativen verfügt.

Los geht es für die Volkacher gleich mal beim TV Mömlingen, einem Gegner, mit dem sich die Volkacher schon seit Jugend-Zeiten duellieren. „Eine technisch gute Mannschaft, die zudem taktisch sehr diszipliniert auftritt. Da wird sich gleich mal zeigen, wie weit wir sind“, prophezeit der Trainer. Mömlingen zählt er zu den schärfsten Konkurrenten, dazu den Regionalliga-Absteiger vom TB Regenstauf, sowie den VC Amberg.