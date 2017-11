Volkach siegt in der Verlängerung

Der Sport braucht Sieger, er kennt eigentlich kein Unentschieden. Aber was tun, wenn es nach der regulären Spielzeit immer noch remis steht, wenn auch nach endlos langen Ballwechseln noch kein Gewinner ermittelt ist? Dann muss auf möglichst kurzen Wegen die Entscheidung her. Für die Volleyballer des VfL Volkach bedeutete das nun schon zum dritten Mal in dieser Saison den Gang in den Tiebreak.

In dem auf 15 statt der üblichen 25 Punkte ausgelegten Satz verdichtet sich das Spiel, die Handlung wird noch einmal zugespitzt, und die Nerven spielen die wesentliche Rolle. Zweimal hat der VfL zu Saisonbeginn im Tiebreak verloren, diesmal gelang ihm ein 15:13 beim TSV Zirndorf II und somit ein 3:2-Sieg. Volkach hatte zwar die ersten zwei Sätze relativ klar gewonnen (25:14, 25:22), die beiden nächsten aber knapp verloren (25:27, 23:25).

Auf vier Positionen hatte Volkachs Trainer Johannes Förster seine Mannschaft nach dem souveränen Sieg in der Vorwoche gegen Eltmann verändert. Von einer Verunsicherung aber war anfangs nichts zu sehen und zu spüren. Der VfL spielte seine Größenvorteile gegenüber der Zirndorfer Regionalliga-Reserve gekonnt aus – wobei vor allem die Mittelblocker Oliver Stöffler und Florian Reif ihren Gegnern überlegen waren und im ersten Durchgang eine Vielzahl an Angriffspunkten sammelten. Auch der zweite Satz mündete in einen sicheren Sieg der Volkacher. Zwar deutete Zirndorf hier schon mehr Widerstand an, aber in der entscheidenenden Phase setzte sich immer noch die Klasse der Gäste durch.

Erst der dritte Durchgang geriet zu einer Zäsur. Die Volkacher lagen von Beginn an zurück und wirkten vorne am Netz fast schon verzweifelt gegen die teils spektakulären Abwehraktionen Zirndorfs. Erst zum Ende des Satzes glichen sie aus, hatten sogar einen Matchball. Aber zum Erfolg führte er nicht. Stattdessen nutzten die immer stärker auftretenden Gastgeber ihren ersten Satzball und schöpften wieder Hoffnung auf den ersten Sieg – um so mehr, als sie sich im vierten Durchgang in einen Rausch spielten.

Volkach war spürbar beeindruckt von der aufgekratzten Zirndorfer Mannschaft und der starken Abwehrleistung der Mittelfranken. Eine erfolgreiche Angabenserie brachte den VfL zwar von 19:24 noch einmal auf 23:24 heran, doch im fünften Anlauf entschieden die Hausherren den Satz und zwangen ihren Gegner so in den Tiebreak. Die „Verlängerung“ war geprägt von umkämpften Punkten, und bis zum Schluss war nicht klar, wer als Sieger aus diesem Duell hervorgehen würde. Es waren die Volkacher, die sich diesmal auf ihre Nervenstärke verlassen konnten.