Volkach setzt sich an die Spitze

Bezirksoberliga Männer

TSV Lohr II – DJK Waldbüttelbrunn II 29:25 TV Ochsenfurt – TSV Partenstein 27:41 DJK Rimpar III – TSV Rödelsee 22:20 TV Gerolzhofen – TV Marktsteft 28:30 TG Würzburg – MHV Schweinfurt 29:33 TV Großlangheim – HSC Bad Neustadt II 31:26

1. (1.) DJK Rimpar III 9 7 1 1 251 : 217 15 : 3 2. (2.) TV Marktsteft 8 6 2 0 229 : 174 14 : 2 3. (4.) TSV Lohr II 9 7 0 2 253 : 222 14 : 4 4. (3.) TSV Rödelsee 8 6 0 2 230 : 197 12 : 4 5. (5.) TSV Partenstein 8 4 2 2 229 : 212 10 : 6 6. (9.) MHV Schweinfurt 9 3 2 4 227 : 229 8 : 10 7. (10.) TV Großlangheim 8 3 1 4 212 : 218 7 : 9 8. (6.) HSG Volkach 8 3 1 4 211 : 222 7 : 9 9. (7.) DJK Waldbüttelbrunn II 7 3 0 4 181 : 182 6 : 8 10. (8.) TV Gerolzhofen 8 3 0 5 229 : 225 6 : 10 11. (11.) TG Würzburg 8 2 0 6 215 : 243 4 : 12 12. (12.) HSC Bad Neustadt II 7 1 1 5 189 : 220 3 : 11 13. (13.) TV Ochsenfurt 9 0 0 9 207 : 302 0 : 18

TV Großlangheim – HSC Bad Neustadt II 31:26 (12:9). Bis zum 3:3 lagen beide Mannschaften gleichauf, dann setzte sich Großlangheim mit einer Serie von sieben Toren auf 10:3 ab. „Es war vor allem eine sehr gute Leistung unserer Abwehr. Viele Tore erzielten wir über die erste Welle“, berichtete Großlangheims Pascal Faustmann. Zwar verringerte sich der Abstand noch einmal, doch Mitte der zweiten Halbzeit lagen die Gastgeber wieder klar in Führung. „Wir hatten zwar einige technische Fehler, doch es reichte zum deutlichen Sieg“, so Faustmann.



Großlangheim: Pascal Faustmann 7/1, Dominic Faustmann 6, Jonathan Dürr 5, Thomas Jorich 4, Niklas Dürr 4, Lucas Uhl 3, Daniel Nicola 2. Neustadt: Jamie Wagenbrenner 11, Pascal Mecky 5, Simon Finke 4, Michael Schmitt 3, Florian Hauck 2, Patrick Wilm 1/1.

DJK Rimpar III – TSV Rödelsee 22:20 (11:9). Im Spitzenspiel begegneten sich die beiden Kontrahenten von Beginn an ebenbürtig mit guten Abwehrleistungen. „Rimpar kam mit seinem starken Rückraum zu leichten Toren, wir erzielten durch schnelles Spiel über die erste und zweite Welle unsere Tore“, sagte Rödelsees Betreuer Rudi Hess. Gegen Ende der ersten Halbzeit lag Rimpar mit zwei Treffern vorne, diesem Rückstand lief Rödelsee bis zum Schluss nach. „Uns fehlte die Durchschlagskraft aus dem Rückraum. Wir mussten uns die Tore hart erarbeiten.“



Rimpar: Jonas Lachmann 6/1, Frederick Schellmann 4, Jonas Schömig 4, Thomas Dorsch 4/1, Andreas Erk 2, Stefan Späth 1, Lukas Schmitt 1. Rödelsee: Moritz Reichhard 7/4, Christian Häckner 3, Stefan Pruy 2, Patrick Hess 2, Thomas Endriß 2, Radovan Suchy 2, Lukas Demel 1, Martin Strietzel 1.

TV Ochsenfurt – TSV Partenstein 27:41 (13:19). Aufsteiger Ochsenfurt hielt bis Mitte der ersten Halbzeit erneut gut mit, lag nur 11:13 hinten. „Danach erlaubten wir uns wieder zu viele Fehler, die man sich in dieser Liga nicht mehr erlauben darf“, stellte Ochsenfurts Thomas Warren fest. Die Seinen luden die Gäste zum Kontern ein, und der Abstand wuchs. „Es war schwierig, das wieder aufzuholen“, sagte Warren. In der zweiten Halbzeit versuchte der TVO mitzuspielen, und die Partensteiner trafen zu einfachen Kontertoren.



Ochsenfurt: Jonas Bruder 7, Florian Schuler 5/3, Markus Klee 5, Markus Gröger 4, Alexander Stoll 3, Stefan Herdt 1, Thomas Warren 1, Lukas Schaub 1. Partenstein: Tobias Schreier 10, Michael Diehl 6/4, Luc Völker 6, Volker Marschall 5, Johannes Schürr 5, Daniel Lang 4, Moritz Schäfer 2, Tim Straßwiemer 2, Marco Neuf 1.

TV Gerolzhofen – TV Marktsteft 28:30 (15:18). Beide Mannschaften starteten mit vielen Einzelaktionen und manchen individuellen Fehlern im Angriff. Marktsteft schaltete nach zwanzig Minuten einen Gang höher und kam kurz vor der Pause vor allem über die erste Welle zu sechs Toren in Folge. Dieses Spiel setzte die Mannschaft bis zehn Minuten vor Schluss mit einer Führung von 29:20 konsequent fort. Dann wurde sie nachlässig und ließ Gerolzhofen noch etwas verkürzen.



Gerolzhofen: Benjamin Schmitt 10/5, Maximilian Lang 7, Sebastian Kneuer 5, Tobias Servatius 3, Jonathan Rose 2, Sebastian Krapf 1. Marktsteft: Gabor Csorba 10, Florian Lang 5, Dennis Schmidt 4, Franz-Xaver Hetterich 3, Marius Olbrich 3, Stefan Bayer 2, Dominik Thorwarth 1, Felix Lang 1, Michael Bayer 1/1.

Bezirksoberliga Frauen

SpVgg Giebelstadt – TG Höchberg 16:18 HSG Volkach – TV Marktsteft 37:10 TV Großlangheim – TG Heidingsfeld 31:14

1. (2.) HSG Volkach 6 5 1 0 159 : 74 11 : 1 2. (1.) MHV Schweinfurt 6 5 1 0 127 : 81 11 : 1 3. (3.) VfL Spfr. Bad Neustadt 5 4 0 1 146 : 109 8 : 2 4. (4.) TV Großlangheim 6 3 1 2 132 : 124 7 : 5 5. (5.) TG Höchberg 5 3 0 2 97 : 83 6 : 4 6. (6.) TSV Lohr 6 2 0 4 96 : 123 4 : 8 7. (7.) SpVgg Giebelstadt 6 1 1 4 110 : 133 3 : 9 8. (8.) TG Heidingsfeld 7 1 0 6 130 : 202 2 : 12 9. (9.) TV Marktsteft 5 0 0 5 84 : 152 0 : 10

HSG Volkach – TV Marktsteft 37:10 (16:5). Volkach zeigte eine konzentrierte, bis zuletzt ernsthafte Leistung gegen ein Team, das nur zu siebt und ohne Wechselspielerin angereist war. So fiel es nicht ins Gewicht, dass der HSG an diesem Tag zwei Rückraumspielerinnen fehlten. „Wir zogen unser Spiel durch und waren das dem Gegner auch schuldig, der trotz allem bis zuletzt ebenso engagiert spielte“, sagte Volkachs Trainer Peter Mahler. Marktsteft brachte die Partie verletzungsbedingt mit fünf Feldspielerinnen zu Ende, Volkach tat solidarisch das Gleiche.



Volkach: Sophia Schuster 7/3, Hannah Wagenhäuser 6, Rebecca Schuster 6, Michaela Müller 4, Teresa Werner 4, Julia Wagner 3, Laura Pauly 2, Julia Zängler 2, Sophia Werner 2, Hanna Werner 1. Marktsteft: Greta Hirsch 3, Luisa Hirsch 3, Janina Bergmann 2, Jule Hertlein 2.

TV Großlangheim – TG Heidingsfeld 31:14 (15:4). Großen Willen bemerkte Großlangheims Trainer Markus Günther bei seiner Mannschaft. „Es war von Anfang zu spüren, dass die Mädels diesmal das Feld als Sieger verlassen wollten.“ Mit flinkem Spiel und vielen Treffern über die zweite Welle setzte sich Großlangheim früh ab. Schon zur Halbzeit war die Partie entschieden. „Wir zeigten durch die Bank eine sehr gute Leistung“, sagte Günther.



Großlangheim: Barbara Saum 8, Pia Scholz 7/5, Anna Saum 6, Franziska Krißmer 5/2, Uli Kutschera 4, Ilona Schmitt 1/1. Heidingsfeld: Ramona Wachter 9/5, Isabell Kuhn 3, Brigitte Huprich 2.

SpVgg Giebelstadt – TG Höchberg 16:18 (9:7). In einem ausgeglichenen Spiel gelang es keiner Mannschaften, sich entscheidend abzusetzen. „Durch unsere schlechte Chancenverwertung ging der Sieg am Ende an Höchberg“, stellte Giebelstadts Trainer Ralph Scheckenbach das Versäumnis fest. Auch mit einigen Entscheidungen des Schiedsrichters sei er nicht einverstanden gewesen. Den Grund für die dritte Niederlage in Serie sah er aber in den eigenen Reihen: „Wer so viele hundertprozentige Torchancen auslässt, kann kein Spiel gewinnen.“



Giebelstadt: Juliane Zehnder 5, Leonie Mainka 3, Vanessa Pfeiffer 3, Anja Kleinschnitz 2, Annika Merz 2, Franziska Rumpel 1. Höchberg: Simone Langhirt 6, Katharina Knahn 1, Romina Feuchter 2/2, Kristina Gehring 3, Leonie Englert 1, Levke Collmann 2, Selina Häußler 2, Mona Schömig 1.