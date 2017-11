Volkach gewinnt deutlich an Fahrt

Es quietschte und knarzte noch an etlichen Stellen, so sehr, dass es bei allem Tosen des gewohnt lautstarken Volkacher Publikums schwer zu überhören war und die beteiligten Handwerker selbst Handlungsbedarf sahen. „Jetzt werden die kleinen Stellschrauben gedreht, die daran Schuld waren, sich nicht mit mehr Punkten zu belohnen“, durfte man vergangene Woche auf der Webseite der Volkacher Volleyballer lesen. Eine Art Gebrauchsanleitung für den Erfolg, der sich mit dem 3:0-Sieg (25:14, 25:13, 25:15) am Samstagabend gegen den VC Eltmann II denn auch wunschgemäß einstellte.

Es waren keineswegs Totalausfälle, die Volkachs Vehikel in den zwei Wochen zuvor lahmgelegt hätten – eher ein sonores Brummen und dezentes Klackern, eine leichte Unwucht. Man kennt das vom Autofahren, wenn es am Lenkrad ruckelt, und man denkt: Es läuft nicht alles rund. Man fährt in die Werkstatt seines Vertrauens und holt sich Rat.



Der Mann des Vertrauens bei den VfL-Volleyballern ist seit dieser Saison Johannes Förster – und offenbar hat er es im Training hinbekommen, die Störgeräusche zu minimieren, die beim Aufbruch in die inzwischen vierte Bayernligasaison aufgetreten waren. Das 2:3 in Mömlingen konnten sich die Volkacher noch dadurch erklären, dass sie hier gegen ihren wohl härtesten Widersacher im Titelrennen aufgelaufen waren; beim 2:3 gegen Memmelsdorf eine Woche später fehlte es ihnen an derlei Argumenten.

Denn diesen Gegner hatten sie zuvor in allen sechs Versuchen abgehängt. Die schlichte Erklärung, wonach jede Serie mal zu Ende geht, half da nicht wirklich. Das klang in etwa so tröstlich wie: Jedes Auto bleibt mal stehen.

Auch für den Werkstattmeister war es beruhigend zu sehen, dass sich die Arbeit der vergangenen Tage gelohnt hatte. Dass es offenbar kein Fehler im System war, sondern tatsächlich nur eine Reihe an Details, die zu justieren waren – schon läuft die Karre wieder, die bei einer weiteren Niederlage, der dritten, nun ja, in den Dreck zu steuern drohte. Ob das schon alles war an Korrekturbedarf, muss sich die kommenden Wochen zeigen.



Mit einem Blitzstart hatte sich der VfL an diesem Samstag vom Gegner abgesetzt, rasch stand es 10:2. Dass die Eltmanner mit zwei ehemaligen Bundesligaspielern an der Mainschleife aufkreuzten, fiel kaum ins Gewicht. Augenfälliger war, dass es ihnen an Ersatzspielern fehlte und mithin an Wechselalternativen. Deshalb kamen die Gäste nie recht in Fahrt.

Die Volkacher, die in der Bayernliga nur einmal gegen Eltmann verloren hatten, dominierten dank druckvollen Angaben und guter Block-Abwehrarbeit und schlossen den ersten Satz mit einem deutlichen 25:14-Vorsprung ab. Auch anfangs des zweiten und des dritten Satzes zeigten sie sich unwiderstehlich. Einmal in Schwung geraten, gaben sie die Führung nicht mehr her, und so stand der erste Saisonsieg im dritten Anlauf nie in Frage. Für die Zuschauer war es ein kurzes Vergnügen: Volkachs Auftritt am Samstag dauerte nicht länger als eine Stunde.