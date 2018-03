Volkach dreht sein Heimspiel noch

Kreisliga 1 Schweinfurt

TSV Nordheim/Sommerach – TSV Bergrheinfeld 0:2 DJK Hirschfeld – DJK Altbessingen 2:0 TSV Eßleben – FC Gerolzhofen 1:1 VfL Volkach – TSV Grafenrheinfeld 2:1 Mühlhausen/Schraudenbach – DJK Wülfershausen 1:1 SG Poppenhausen/Kronungen – FV Egenhausen abg. TSV Abtswind II – SV Stammheim 0:3

1. (1.) DJK Altbessingen 13 8 3 2 33 : 15 27 2. (2.) DJK Hirschfeld 13 7 3 3 23 : 15 24 3. (3.) TSV Bergrheinfeld 13 7 2 4 29 : 19 23 4. (6.) SV Stammheim 13 7 2 4 31 : 24 23 5. (7.) VfL Volkach 13 7 1 5 22 : 20 22 6. (4.) DJK Wülfershausen 12 6 3 3 26 : 19 21 7. (5.) TSV Nordheim/Sommerach 13 6 2 5 21 : 18 20 8. (8.) Mühlhausen/Schraudenbach 13 5 5 3 16 : 15 20 9. (9.) FC Gerolzhofen 13 5 3 5 21 : 13 18 10. (10.) TSV Abtswind II 12 5 2 5 22 : 21 17 11. (11.) TSV Eßleben 13 3 4 6 19 : 26 13 12. (12.) TSV Grafenrheinfeld 13 3 3 7 14 : 25 12 13. (13.) DJK Schweinfurt 13 2 5 6 14 : 19 11 14. (14.) FV Egenhausen 12 3 1 8 10 : 25 10 15. (15.) SG Poppenhausen/Kronungen 13 2 1 10 19 : 46 7

TSV Nordheim/Sommerach – TSV Bergrheinfeld 0:2 (0:0). Nachdem die ausgeglichene erste Hälfte torlos zu Ende gegangen war, kamen die Nordheimer mit mehr Schwung aus der Kabine. Sie hatten in den ersten Minuten der zweiten Hälfte drei gute Chancen. Raphael Steffen (zweimal) und Rene Braun vergaben dabei die Gelegenheit, ihre Mannschaft nach vorne zu schießen. Jedes Mal stand ihnen der Bergrheinfelder Torhüter Florian Müller im Weg. Er hielt seine Elf im Spiel, und so kamen auch die Gäste besser ins Spiel und gingen ihrerseits in Führung. Bergrheinfeld stand in der Folge gut in der Defensive, ließ Nordheim/Sommerach nur wenig zu und blieb mit Kontern im-mer gefährlich. Trotzdem waren die Gastgeber immer bemüht, den Ausgleich zu erzielen. Ein Konter in der Nachspielzeit entschied die Partie für die Gäste. Nordheim verlor das dritte Spiel in Folge.

Tore: 0:1 Julian Konrad (66., 0:2 Michael Meyhofer (90.+1).

VfL Volkach – TSV Grafenrheinfeld 2:1 (0:1). Am Ende hatten sich die Volkacher den Sieg verdient. Bei einigen guten Chancen in der ersten Hälfte hatten sie es verpasst, in Führung zu ziehen. Stattdessen nutzten die Gäste, die bis dahin abwartend gespielt und auf gegnerische Fehler gelauert hatten, einen Foulelfmeter kurz vor der Halbzeit, um das überraschende 0:1 zu erzielen. Volkach ließ sich in der zweiten Hälfte nicht beirren, schaltete schnell um und nutzte die sich bietenden Räume. So drehte der Aufsteiger das Spiel binnen fünf Minuten und ließ nichts mehr zu. Der VfL hält dadurch den Anschluss nach vorn.

Tore: 0:1 Fabian Riegler (44., Foulelfmeter), 1:1 Julian Wiederer (55.), 2:1 Felix Weissenseel (60.).

TSV Abtswind II – SV Stammheim 0:3 (0:1). Abtswind zeigte sich erstaunlich schlecht im Spielaufbau, leistete sich viele Fehlpässe von hinten heraus und ließ eigene Chancen wie in den Wochen zuvor häufig liegen. Zwar trug der Wind auch dazu bei, dass lange Bälle meist nicht dort landeten, wo sie sollten, doch allein daran lag es nicht. Stammheim hingegen nutzte die gegnerischen Fehler kühl und setzte sich damit deutlich durch.

Tore: 0:1 Patrick Hartmann (26.), 0:2 Manuel Reusch (65.), 0:3 Patrick Hartmann (76.). Gelb-Rot: Aljoscha Keßler (Abtswind, 77.).

Restprogramm