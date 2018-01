Volkach begeistert sich am eigenen Spiel

Bezirksoberliga Männer

DJK Waldbüttelbrunn II – TG Würzburg 26:25 TSV Rödelsee – TV Großlangheim 28:22 HSG Volkach – TSV Lohr II 32:22

1. (1.) TV Marktsteft 16 13 3 0 469 : 356 29 : 3 2. (2.) DJK Rimpar III 17 13 1 3 473 : 410 27 : 7 3. (3.) TSV Rödelsee 16 11 1 4 455 : 389 23 : 9 4. (4.) TSV Lohr II 17 10 1 6 467 : 444 21 : 13 5. (5.) HSG Volkach 16 9 1 6 443 : 428 19 : 13 6. (6.) TV Gerolzhofen 16 8 1 7 468 : 449 17 : 15 7. (7.) MHV Schweinfurt 16 6 3 7 415 : 414 15 : 17 8. (8.) TSV Partenstein 15 5 4 6 387 : 386 14 : 16 9. (10.) DJK Waldbüttelbrunn II 15 6 1 8 383 : 394 13 : 17 10. (9.) TG Würzburg 17 6 0 11 488 : 511 12 : 22 11. (11.) TV Großlangheim 16 5 1 10 423 : 455 11 : 21 12. (12.) HSC Bad Neustadt II 14 1 2 11 348 : 429 4 : 24 13. (13.) TV Ochsenfurt 17 1 1 15 409 : 563 3 : 31

TSV Rödelsee – TV Großlangheim 28:22 (16:10). Mit wuchtigen Würfen aus dem Rückraum eröffnete Rödelsee das Spiel und lag dadurch von Anfang an mit drei Toren in Führung. Diesen Vorsprung bauten die Gastgeber bis zum Ende der ersten Halbzeit auf beruhigende sechs Treffer aus. Großlangheim erzielte nach dem Seitenwechsel acht Minuten kein Tor, während Rödelsee auf 20:10 erhöhte. Statt ruhig den Ball laufen zu lassen, spielte Rödelsee in der Folge hektisch und unkonzentriert, wodurch Großlangheim den Rückstand noch einmal verringerte.

Rödelsee: Christian Häckner 8, Patrick Hess 6/4, Stefan Pruy 3, Radovan Suchy 3, Moritz Reichhard 3, Martin Strietzel 2, Lukas Demel 2, Thomas Endriß 1. Großlangheim: Daniel Fröstl 6, Pascal Faustmann 4/2, Philipp Hufnagel 3, Daniel Nicola 3, Lukas Uhl 2, Jonathan Dürr 2, Thomas Jorich 1, Sebastian Sterk 1.

HSG Volkach – TSV Lohr II 32:22 (14:13). Volkach verpasste den Start und bekam Gegner und Spiel nicht in den Griff, so dass Lohr die erste Halbzeit ausgeglichen gestaltete. Nach dem Seitenwechsel stellten sich die Gastgeber besser ein und kamen aus einer stabilen Abwehr heraus zum Erfolg. Dabei ließen sie sich auch nicht durch die verschiedenen Angriffsformationen des Gegners aus dem Konzept bringen. Der Vorsprung wuchs kontinuierlich.

Volkach: Kai Baumann 8/4, Sebastian Seitzer 7, Michael Hübner 6, Thorsten Klinger 5, Nils Lutz 2, Sebastian Götz 2, Daniel Wagner 1, Konstantin Weimann 1. Lohr: Lucas Bernard 6/3, David Imhof 4, Mischa Bauer 3, Tim Mill 2, Sandro La Ferla 2, Christopher Vormwald 2, Philipp Weis 1, Nigg Hartig 1, Jakob Röder 1.

Bezirksoberliga Frauen

TG Höchberg – SpVgg Giebelstadt 17:23 HSG Volkach – VfL Spfr. Bad Neustadt 26:16 TG Heidingsfeld – TV Großlangheim 25:32

1. (1.) MHV Schweinfurt 14 13 1 0 358 : 190 27 : 1 2. (2.) HSG Volkach 14 12 2 0 356 : 201 26 : 2 3. (3.) TV Großlangheim 14 7 3 4 335 : 302 17 : 11 4. (6.) SpVgg Giebelstadt 14 5 2 7 293 : 306 12 : 16 5. (4.) VfL Spfr. Bad Neustadt 15 6 0 9 348 : 371 12 : 18 6. (5.) TG Höchberg 15 5 1 9 284 : 315 11 : 19 7. (7.) TSV Lohr 14 4 1 9 241 : 295 9 : 19 8. (8.) TG Heidingsfeld 14 4 0 10 261 : 364 8 : 20 9. (9.) TV Marktsteft 14 3 0 11 214 : 346 6 : 22

HSG Volkach – VfL SF Bad Neustadt 26:16 (13:7). Volkach zeigte trotz einer Umstellung in der Abwehr von Beginn an eine gute Leistung. „Vor lauter Begeisterung haben wir nur die Tore vergessen“, scherzte VfL-Trainer Peter Mahler. Zahlreiche Würfe landeten an Latte oder Pfosten. Dennoch freute sich Mahler über „richtigen guten Handball“ seiner Mannschaft. Mit dem Seitenwechsel ging jedoch der Schwung verloren. „Das Spiel zog sich in die Länge wie ein alter Kaugummi“, meinte Mahler.

Volkach: Sophia Scheller 7, Sophie Krämer 4, Hannah Wagenhäuser 4, Teresa Werner 4, Ellen Hünting 3, Sophia Werner 2, Laura Pauli 1, Linda Wirsching 1/1. Bad Neustadt: Martina Schrameyer 5/3, Emma Ehrenberg 5, Lisa Mosandl 3, Anna-Lena Paech 2, Selina Ress 1.

TG Höchberg – SpVgg Giebelstadt 17:23 (7:12). Das Spiel begann mit etlichen Ballverlusten, die aber keiner nutzte. Bis zum 6:5 verlief es ausgeglichen. Nach einer Auszeit setzten die Giebelstadterinnen die Anweisungen von Trainer Ralph Scheckenbach gut um und erspielten sich einen Vorsprung. Auch in der zweiten Halbzeit erwiesen sich die Gäste als bessere Mannschaft und führten zeitweise sogar mit sieben Toren. „Trotz des Ausfalls von drei Spielerinnen löste meine Mannschaft die Aufgabe hervorragend“, lobte Scheckenbach.

Höchberg: Simone Langhirt 8, Julia Hammer 3, Mona Schömig 2, Selina Häußler 2, Caroline Walter 1, Leonie Englert 1. Giebelstadt: Annika Merz 6/3, Leonie Mainka 5, Anja Kleinschnitz 3, Antonia Henkelmann 3, Laura Mannheim 3, Franziska Rumpel 2, Annabell Ressler 1.

TG Heidingsfeld – TV Großlangheim 25:32 (12:14). Mit einem guten Start setzte sich Großlangheim in den ersten Minuten auf 5:1 ab. Bis zur Halbzeit hielt Heidingsfeld die Partie offen, aber nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste ihre Führung aus. Angeführt von den stark spielenden Anna Ritzler und Ulrike Kutschera geriet der Sieg Großlangheims nicht mehr in Gefahr.

Heidingsfeld: Brigitte Huprich 7, Stefanie Kreutzer 4, Isabell Kuhn 4, Lisa Schneider 3/3, Ramona Wachter 2/1, Daphne Wolfram 2, Blanka Fehn 1, Andjana Fischer 1, Martina Seitz 1. Großlangheim: Ulrike Kutschera 8/1, Barbara Saum 6, Anna Ritzler 5, Franziska Krißmer 5/2, Ilona Schmitt 3, Melanie Dürr 2, Anna Saum 2, Ramona Hemberger 1.