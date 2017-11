Vier marschieren, einer strauchelt

A-Klasse 4 Schweinfurt

FV Dingolshausen – TSV Abtswind III/Feuerbach 4:2 SV Altenschönbach/Siegendorf – FC Fahr 2:6 SV Stammheim II – TSV Geiselwind 2:7 SV Rügshofen – SG Klein-/Großlangheim 1:0 FC Gerolzhofen/Michelau II – SG Rimbach/Lülsfeld 0:3

1. (1.) SG Rimbach/Lülsfeld 12 10 0 2 44 : 18 30 2. (2.) SG Klein-/Großlangheim 12 8 0 4 39 : 16 24 3. (3.) FC Fahr 11 7 2 2 27 : 13 23 4. (4.) FV Dingolshausen 11 7 0 4 26 : 17 21 5. (5.) TSV Geiselwind 11 6 1 4 29 : 21 19 6. (8.) SV Rügshofen 11 5 2 4 13 : 15 17 7. (6.) TSV Abtswind III/Feuerbach 10 5 1 4 22 : 22 16 8. (7.) SV Stammheim II 11 5 1 5 19 : 24 16 9. (9.) VfL Volkach II 12 4 1 7 24 : 27 13 10. (10.) FC Gerolzhofen/Michelau II 12 2 4 6 17 : 34 10 11. (11.) SC Ebrach/Großgressingen 10 2 3 5 14 : 26 9 12. (12.) SV-DJK Unterspiesheim II 10 2 2 6 17 : 25 8 13. (13.) Altenschönbach/Siegendorf 11 0 1 10 13 : 46 1

Die SG Klein-/Großlangheim muss Tabellenführer Rimbach/Lülsfeld zunächst ziehen lassen. Denn während der Klassenprimus die Pflichtaufgabe gegen Gerolzhofen II erfüllt hat, ließ dessen erster Verfolger in Rügshofen erneut wichtige Punkte liegen. Zwar waren die Langemer die bessere Elf, sie brachten aber den Ball nicht ins Tor. Etliche gute Gelegenheiten hatte SG-Trainer Thomas Bergner gezählt. Dabei fehlte einerseits die nötige Präzision, anderseits hielt Daniel Weber im Rügshöfer Tor bravourös. Dem SV genügten drei gefährliche Angriffe, von denen Sebastian Hagenow einen erfolgreich vollendete, zum schmeichelhaften Sieg. So bleibt der Kampf um Platz zwei offen. Die Konkurrenz nämlich nutzte den Ausrutscher von Bergners Elf. Dingolshausen zwang Abtswind trotz zwischenzeitlichem Rückstand in die Knie, zwei andere zeigten sich in Torlaune. Während Geiselwind in Stammheim sieben auf einen Streich erzielte, legte Fahr mit einer durchschnittlichen Leistung in Altenschönbach ein halbes Dutzend auf. Zwar zitterten die Fahrer nach den Anschlusstoren zum 2:4 kurz, doch in Gefahr geriet ihr Arbeitssieg nicht mehr.

FV Dingolshausen – TSV Abtswind III/Feuerbach 4:2 (1:2). Tore: 0:1 Daniel Eberhardt (10.), 1:1 Jannik Kaiser (23.), 1:2 Franz Moser (31.), 2:2 Christian Herbst (62.), 3:2 Viktor Krüger (73.), 4:2 Christian Götz (83.); Rot: Marc Köhler (Abtswind, 73., Notbremse).

SV Rügshofen – SG Klein-/Großlangheim 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Sebastian Hagenow (14.).

SG Gerolzhofen/Michelau – SG Rimbach/Lülsfeld 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Andreas Röding (57.), 0:2 Jürgen Scheder (67.), 0:3 Lukas Greulich (78.).

SV Altenschönbach – FC Fahr 2:6 (0:3).

Tore: 0:1 Simon Pfrang (16.), 0:2 Simon Pfrang (32.), 0:3 Timmy Tölk (45.), 0:4 Matthias Linke (47.), 1:4 Andrej Chrobak (61.), 2:4 Fabian Bachinger (73.), 2:5 Simon Weidinger (83.), 2:6 Markus Hornung (87.).

SV Stammheim II – TSV Geiselwind 2:7 (1:3). Tore: 0:1 Dominik Brünner (9.), 0:2 Christof Hagen (11.), 1:2 Fabian Prowald (44.), 1:3 Matthias Klein (45.), 1:4 Matthias Klein (55.), 1:5 Benjamin Rückel (58.), 1:6 Moritz Brünner (65.), 1:7 Moritz Brünner (80.), 2:7 Patrick Moller (90., Foulelfmeter).