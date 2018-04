VfL Volkach verbessert sich auf den dritten Platz

Kreisliga Schweinfurt 1

DJK Hirschfeld – FV Egenhausen 2:0 SV Stammheim – SG Nordheim/Sommerach 1:3 SG Wülfershausen/Burgh. – FC Gerolzhofen 1:1 TSV Grafenrheinfeld – TSV Abtswind II 1:0 SV Mühlhausen/Schraudenbach – VfL Volkach 0:1 Poppenhausen/Kronungen – TSV Eßleben/Rieden 0:4 DJK Schweinfurt – DJK Hirschfeld 0:2

1. (1.) DJK Altbessingen 6 5 0 1 16 : 6 15 2. (6.) SG Nordheim/Sommerach 5 4 0 1 12 : 6 12 3. (7.) VfL Volkach 5 4 0 1 11 : 8 12 4. (2.) SV Stammheim 6 3 1 2 14 : 10 10 5. (3.) TSV Abtswind II 6 3 1 2 14 : 11 10 6. (4.) Mühlhausen/Schraudenbach 5 3 1 1 7 : 5 10 7. (8.) SG Wülfershausen/Burgh. 6 3 1 2 9 : 8 10 8. (5.) TSV Bergrheinfeld 5 3 0 2 12 : 8 9 9. (9.) FC Gerolzhofen 6 2 1 3 8 : 6 7 10. (13.) DJK Hirschfeld 5 2 1 2 6 : 5 7 11. (12.) TSV Eßleben/Rieden 5 2 0 3 8 : 8 6 12. (10.) FV Egenhausen 6 2 0 4 6 : 14 6 13. (14.) TSV Grafenrheinfeld 6 1 1 4 6 : 15 4 14. (11.) DJK Schweinfurt 6 1 0 5 8 : 12 3 15. (15.) Poppenhausen/Kronungen 6 0 1 5 6 : 21 1

SV Stammheim – TSV Nordheim/Sommerach 1:3 (1:1). Nordheim/Sommerach ging bereits nach sechs Minuten in Führung, doch Stammheim ließ sich davon nicht beirren. Die Gastgeber übernahmen die Spielkontrolle und glichen nur wenig später per Foulelfmeter aus. Doch in der zweiten Halbzeit kam Stammheim nur schleppend aus der Kabine, sodass Nordheim/Sommerach besser in die Partie fand. Mit einem Sonntagsschuss unter die Latte brachte Christopher Schmitt die Gäste erneut in Führung, ehe Raphael Steffen nur drei Minuten später fünf Mann in Stammheims Hintermannschaft ausspielte und zum 3:1 einnetzte. Stammheim kam in der Folge zu keiner nennenswerten Chance mehr. Stammheims Fabian Benisch bekam nach eigener gelb-roter Karte noch zusätzlich Rot, nachdem er den Unparteiischen beleidigte.

Tore: 0:1 Martin Bader (6.), 1:1 Patrick Müller (13., Foulelfmeter), 1:2 Christopher Schmitt (58.), 1:3 Raphael Steffen (61.). Gelb-Rot: Alexander Schug (79., Stammheim). Rot: Fabian Benisch (91., Schiedsrichterbeleidigung, Stammheim).

TSV Grafenrheinfeld – TSV Abtswind II 1:0 (1:0). Bis zum Rückstand war Abtswind die Mannschaft mit den deutlich höheren Spielanteilen. Doch aufgrund eines Torwartfehlers – der Ball rutschte Abtswinds Schlussmann Wellmann durch die Beine – ging Grafenrheinfeld aus heiterem Himmel in Führung. Danach spielten die Gastgeber gut mit und zeigten selbst ihr spielerisches Können. Nach einer Stunde gab es einen Platzverweis für Daniel Kaminski, der seinen Mitspielern noch einmal einen Motivationsschub gab. Abtswind übernahm nun wieder das Geschehen und erhöhte den Druck auf den Aufsteiger. Grafenrheinfeld stand defensiv allerdings sehr gut und ließ nicht mehr viel für Abtswind zu.

Tor: 1:0 Pascal Hornung (34.). Gelb-Rot: Daniel Kaminski (60., Abtswind).

SV Mühlhausen/Schraudenbach – VfL Volkach 0:1 (0:0). Volkach hatte zu Beginn mehr Ballbesitz, doch beide Mannschaften hatten in der ersten Hälfte keine nennenswerten Chancen zu verzeichnen. Nach der Pause startete Mühlhausen/Schraudenbach druckvoll, aber Volkach ging durch Michael Klug mit 1:0 in Führung. In der Folge war es Mühlhausen/Schraudenbach, das das Spiel bestimmte und den Druck auf die Gäste erhöhte, doch Volkach stand besonders in Form seiner Innenverteidigung felsenfest und ließ dem Gastgeber kaum Chancen zu. So ging der Aufsteiger als Sieger vom Platz und liegt nun auf dem dritten Tabellenplatz der Kreisliga 1.

Tor: 0:1 Michael Klug (53.).

Restprogramm

DJK Wülfershausen – FC Gerolzhofen 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Fabian Benkert (45.+1), 1:1 Timo Jopp (90.+2).

SG Poppenhausen/Kronungen – TSV Eßleben 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Sebastian Schenk (19.), 0:2 Patrick Stark (28., Foulelfmeter), 0:3 Oliver Graf (69.), 0:4 Sebastian Schenk (82.).

DJK Schweinfurt – DJK Hirschfeld 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Jannik Lutz (25.), 0:2 Manuel Wächter (85.). Gelb-Rot: Alex Lobach (82., Schweinfurt).