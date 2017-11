Verloren und vielleicht doch gewonnen?

In der vorletzten Runde der Landesliga Nord kam es zum Aufeinandertreffen der beiden derzeit besten unterfränkischen Mannschaften. Der Gast ging mit klaren Aufstiegsambitionen ins Rennen, Kitzingen kämpfte um die letzte Chance auf den Klassenerhalt.

Nach einer halben Stunde gab es bereits das erste Endergebnis. Alexander Kliche nahm das Remisangebot seines starken Gegners FM Seuffert an. Beide hatten offensichtlich gehörigen Respekt voreinander (0,5:0,5). Konstantin Kunz strebte gegen Dey nach rund drei Stunden und einer ereignislosen Partie ebenfalls den sicheren Remishafen an (1:1). Kurz danach gab es auch am Brett von Karl-Heinz Kannenberg gegen den früheren Bundesligaspieler FM Göhring einen halben Punkt. Auch hier gab es keine Besonderheiten zu berichten (1,5:1,5). Nach fast vier Stunden sorgte Alparslan Yalcin am Spitzenbrett mit seinem Remis für einen ersten Kitzinger Achtungserfolg gegen den deutlich stärker eingeschätzten FM Golda, der früher auch einmal für Kitzingen ans Brett ging (2:2).

Zur Halbzeit waren also die ersten vier Bretter beendet. Dann nahm der Kampf aber doch Fahrt auf. Michael Hanft hatte durch eine grobe Nachlässigkeit seines Gegners Fischer frühzeitig einen Bauern erobert. Diesen Materialvorteil setzte er geduldig und souverän um und brachte Kitzingen in Führung (3:2). Postwendend erzielten allerdings die Schweinfurter den Ausgleich. „Altmeister“ Oechslein, ebenfalls früher in der Bundesliga aktiv, behielt gegen den Kitzinger Mannschaftsführer Matthias Basel in schwieriger Stellung den Überblick und bewies seine strategische Überlegenheit (3:3). Georg Kwossek ging nach ruhiger Eröffnung gegen Krauß aufs Ganze und opferte eine Figur. In der wechselhaften Zeitnotphase ließ der Kitzinger einige gute Gelegenheiten aus. Selbst kurz vor Schluss hatte Kwossek in einem schwierigen Doppelturmendspiel noch Gewinnchancen, konnte diese aber nicht nutzen und wickelte schließlich zum Remis ab (3,5:3,5).

Den dramatischen Schlusspunkt setzte dann nach über fünf Stunden die Partie zwischen Istok Ferlan und Norbert Lukas. In einem zähen Gefecht gelang es dem Kitzinger, nach und nach die Oberhand zu gewinnen. In einer taktischen Stellung übersah er einen vielzügigen Gewinn und wickelte in ein leicht vorteilhaftes, aber sehr schwieriges Endspiel ab. Der Schweinfurter verteidigte sich sehr genau, und die immer geringer werdende Bedenkzeit tat ihr Übriges. Als es bereits darum ging, das Remis zu sichern, griff Ferlan fehl und erlaubte dem Gästespieler den entscheidenden Konter (3,5:4,5).

Eine weitere bittere Niederlage und das kampflose 4:4 von Bad Kötzting in Bamberg besiegeln Kitzingens vorletzten Tabellenplatz. Paradoxerweise sind die Chancen auf den Klassenerhalt aber deutlich gestiegen. Wenn aus der Oberliga nur eine Mannschaft in die Landesliga Nord absteigt – und so sieht es nach acht von neun Runden aus –, wäre der Klassenerhalt geschafft. Der letzte Kampf in Bad Kötzting ist so oder so nur noch Ergebniskosmetik.

Landesliga Nord

SC Forchheim II – TSV Rottendorf 4,5 : 3,5 SK Herzogenaurach – TSV Bindlach II 4,5 : 3,5 SW Nürnberg Süd – SC Nürnberg II 2,5 : 5,5 SC Bamberg – SC Bad Kötzting 4,0 : 4,0 SC Kitzingen – SK Schweinfurt 3,5 : 4,5