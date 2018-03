Verband profitiert von guter Basisarbeit

Es gab schon andere Zeiten und turbulentere Versammlungen im unterfränkischen Bezirk des Bayerischen Amateurboxverbandes (BABV). Diese Zeiten gehören der Vergangenheit an. Seit Hans Bales als Bezirkssportwart an der Spitze steht, gewann der Boxbezirk zunehmend an Seriosität. Entsprechend lobte Heinz-Günter Deuster, Präsident des Bayerischen Amateurboxverbandes (BABV), die harmonische Arbeit.

Beim Bezirkstag in Zell erhielt Hans Bales zum dritten Mal das Vertrauen der Vereinsvertreter. Der 68-Jährige Würzburger geht damit in sein 13. Jahr an der Bezirksspitze, in der er jeweils sechs Jahre als Jugendwart und dann als Sportwart wirkte. Maik Dreßler vom KSV Kitzingen will sich jetzt auf seinen Trainerschein konzentrieren und kandidierte deswegen nicht mehr als Bezirksjugendwart. Seine Nachfolge trat Susanne Gorani an, was Verbandskampfrichterobmann Ullrich Langer begrüßte, da die Würzburgerin die Kompetenz als Kampfrichterin mitbringe. Harry Zernetsch (Großwallstadt) und Uwe Schyia (Obernburg) fungieren als Revisoren und vertreten als Delegierte die unterfränkischen Interessen beim Landesverbandstag.

Hans Bales ging auf mehrere Lehrgänge und Nachwuchsveranstaltungen im Berichtszeitraum ein, darunter auch das gut frequentierte Sparrings-Training des KSV Kitzingen. Den größten Erfolg schaffte Delil Dadaev von Tommys Boxteam aus Würzburg als Deutscher Kadettenmeister. Heinz-Günter Deuster hatte als Honorierung eine Ehrennadel für U15-Kämpfer im Gepäck. Mehrere unterfränkische Faustkämpfer traten in der Bezirks- oder Bayernauswahl an oder verstärkten andere Vereinsstaffeln und boxten auch gegen internationale Gegner wie bei den Würzburger Kämpfen im Kiliani-Festzelt. Den Höhepunkt bildete für die hiesigen Boxfans und Funktionäre die Ausrichtung der bayerischen Meisterschaft für Männer und Frauen durch die Sportfreunde WVV Würzburg. Hans Bales gab bekannt, dass die Sportfreunde WVV Würzburg am 4. Februar die nordbayerischen Meisterschaften der Schüler, Kadetten, Jugend und Junioren ausrichtet. Davor schaltet der Bezirk einen Lehrgang beim TSV Bad Kissingen für die unterfränkischen Teilnehmer. Der KSV Kitzingen richtet heuer zwei Sparrings-Trainings-Veranstaltungen aus (25. Februar und 28. Oktober) sowie das Frieder-Dollinger-Gedächtnisturnier am 8. April aus.

Heinz-Günter Deuster betonte, dass der Deutsche Amateurboxverband bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro seine Hausaufgaben gemacht habe durch die Bronzemedaille von Artem Harutyunyan. Dennoch dürfe der Verband erst in zwei Jahren als Folge daraus mit mehr Geld aus der Deutschen Sportförderung rechnen. Der BABV-Präsident kündigte an, dass das Gros der Verbandsführung bei den Neuwahlen im März wieder antreten werde. Nur müssten die Boxer noch dringend einen Schatzmeister finden um handlungsfähig zu bleiben. Landessportwart Heiner Pauckner legte den Vereinsvertretern ans Herz, sehr genau zu prüfen, ob Leute aus anderen Ländern, die zu ihnen kommen, schon in ihren Heimatländern geboxt oder Startpässe hatten. Denn sonst drohten sportrechtliche Probleme. Zudem sei es der Verband seinen Boxern schuldig, dass sie bei Chancengleichheit in den Ring gehen können. Pauckner würdigte die fruchtbare Arbeit der Funktionäre an der Basis, gerade in Unterfranken. Dieses Engagement habe dazu geführt, dass der BABV in allen weiblichen und männlichen Bereichen von den Schülern bis zu den Aktiven unter den besten drei Landesverbänden in Deutschland positioniert sei. Kampfrichterobmann Ullrich Langer monierte, dass es im Jahr 2016 mehrere Streitigkeiten und auch Sportgerichtsverfahren gegeben habe, weil ehrenwörtliche Erklärungen sich als nicht richtig erwiesen hatten.

Günther Jackl, Bezirksvorsitzender des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) würdigte die gute Mitarbeit der Boxer-Funktionäre im BLSV auf Bezirksebene und informierte, dass die Gelder für die Jugendförderung wie im Vorjahr fließen werden. „Ich habe als unterfränkischer BLSV-Vorsitzender den schönsten Job in Bayern“, sagte Jackl.